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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.05.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Denizli'de 7 kilo 125 gramlık dev mantar bulundu

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Denizli'de 7 kilo 125 gramlık dev mantar bulundu

Denizli'nin Bağbaşı Yaylası'nda bir işçinin bulduğu 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşırttı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesi olan bin 500 rakımlı tepede yer alan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda çalışan Emin Topal, yaylanın yüksek kesiminde, halk arasında "tombak" olarak bilinen dev bir mantar buldu.

Zehirsiz olduğu ve yenilebildiği bildirilen dev mantarı tartan Topal, 7 kilo 125 gram ağırlığında olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşların dinlenmek için gittiği yaylada bulduğu mantarın, bugüne kadar gördüğü en büyük mantar olduğunu söyleyen Topal, bu tarz mantarların daha çok zirveye yakın alanlarda görüldüğünü aktardı.

Topal, geçen yıl da 4 kilogram dolayında bir mantar bulunduğunu belirtti.

 

Denizlide 7 kilo 125 gramlık dev mantar bulundu

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