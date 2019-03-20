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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (AA) - İHA
20.03.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Denizli beşik gibi sallanıyor! Tam 180 deprem…

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Denizli beşik gibi sallanıyor! Tam 180 deprem…

Denizli'de 5.5'lik depremin ardından büyüklüğü 1.1 ve 4.8 arasında değişen toplam 180 deprem daha meydana geldi.

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  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 180 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bölümü Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz merkez üslü olmak üzere 180 sarsıntı meydana geldi.     

Bölgede meydana gelen depremlerin büyüklüğü 1,1 ve 4,8 arasında değişiyor.     

Denizli Valiliği, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 30 evde yıkıntı oluştuğunu, 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve 3 camide hasar tespit edildiğini açıklamıştı.     

Valilik koordinasyonunda ilgili tüm kurumların, eş güdüm içerisinde bölgede hasar tespit ve diğer çalışmalara devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, ortaya çıkan ihtiyaçların da anında giderildiği bildirilmişti.       

CANLI YAYINDA DEPREME BÖYLE YAKALANDILAR

Denizli'de bulunan bir yerel kanada canlı yayın sırasında depreme yakalandılar. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Canlı yayında depreme böyle yakalandılarDenizli'de bulunan bir yerel kanada canlı yayın sırasında depreme yakalandılar. O anlar kameralara böyle yansıdı.
daha fazla video için

 

 

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