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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
21.03.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Denizli beşik gibi... 26 saatte 501 artçı oldu

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Denizli beşik gibi... 26 saatte 501 artçı oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün sabah meydana gelen richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 26 saatte bölgede toplam 501 artçı sarsıntı oldu. Denizlililer, geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 09.34'te merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.36 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Denizli Valiliği koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların personeli bölgeye gitti.

Depremlerde Karahüyük, Oğuz ve Ucarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan yaklaşık 30 ev yıkıldı. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camide hasar oluştu. 19 kişi hafif yaralandı. Bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bacaları yıkıldı. Yine bazı mahallelerde ahırlar yıkıldı ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Depremin ardından bölgedeki riskli binalar boşaltıldı. Ağır hasarlı binalara vatandaşların girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Kentte dağıtılan çadır sayısı 1000'i buldu. Acıpayam ilçe merkezindeki stadyuma da AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Oğuz, Karahöyük, Ucarı, Apa, Yeniköy ve Gedikli mahallerinde yaşayan vatandaşlar, dağıtılan çadırlarda ya da araçlarında geceyi geçirdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede vatandaşlar, dağıtılan ısıtıcılarla soğuktan korunmaya çalıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilçe merkezine çadırlar kurulup, vatandaşlara çorba, pilav, çay ve su ikramı yapıldı.

OKULLAR BUGÜN DE TATİL

Türk Kızılayı ise depremin yaşandığı mahallerde çocukları çeşitli oyunlarla eğlendirmeye çalıştı. Deprem nedeniyle korku yaşayan ve psikolojik olarak etkilenen çocuklar Kızılay ekiplerinin oyunlarıyla iyi bir gece geçirdi. Acıpayam'da bugün okullar tatil edildi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Bu deprem sonrası bölgede artı sarsıntılar da olmaya devam ediyor. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar, büyüklükleri 4.8 ile 1.0 arasında değişen toplam 501 artçı sarsıntı meydana geldi.

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