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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.03.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Denizli'de depremde 22 kişi yaralandı, 7 bina tamamen yıkıldı, 278 yapıda hasar var

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Denizli'de depremde 22 kişi yaralandı, 7 bina tamamen yıkıldı, 278 yapıda hasar var

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası başta devlet kurumları olmak üzere yardım kuruluşları bölgede yaşayan vatandaşlar için seferber oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olarak kaydedilen 5,5 büyüklüğünde depremin hemen ardından devletin ilgili kurumları ve yardım kuruluşları süratle bölgeye yönlendirildi.

Acıpayam Kaymakamlığında kriz merkezi oluşturuldu. Depremden etkilenen Yeşildere, Yeniköy, Ucarı, Karahüyük, Apa mahallelerinde durum tespiti yapıldı.

Depremde 3 camide hasar meydana geldi. Oğuz Mahallesi'nde ise deprem nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine 3 ekip görevlendirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğünce 5 ekip oluşturularak bunların 8 ekip halinde afet yerine intikali sağlandı.

Ön hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilebilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce civar illerden de 12 ekip bölgede görevlendirildi.

22 vatandaşın yaralandığı depremde 7 bina tamamen yıkılırken 278 yapıda hasar tespit edildi.

Türk Kızılay da depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıttı, kurulan bin çadıra 3 bin battaniye ve 600 ısıtma cihazı verildi.

Dün Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar ise bölgede 375 artçı sarsıntı yaşandı.

 

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