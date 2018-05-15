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    Demirtaş'a destek

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 23:25 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Lideri Akşener, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş hakkında verilmiş bir yargı kararı olmadığını belirterek, “Aday gösterilmiş bir kişinin kampanyasını bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim” dedi.

    İNGİLİZ Reuters ajansının haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener dün yabancı basınla buluşmasında eski HDP Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti: “Demirtaş henüz bir sanık, hakkında bir hüküm verilmedi. Dolayısıyla diyelim ki seçimler bitti, aradan üç ay geçti ve kendisi beraat etti. Aradaki seçim kampanyasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah edecek?”

    Yüksek Seçim Kurulu’nun Demirtaş’ın adaylığını resmen tescil ettiğini hatırlatan Akşener, “Biz hukukun herkes için eşit, tarafsız ve objektif işlemesi gayreti içindeyiz. Siyasetçilerin, aydınların, gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Aday gösterilmiş bir kişinin de kampanyasını rahatlıkla bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim” dedi.

    ‘ŞEHİR EFSANESİ’
    Akşener, geçmişte İçişleri Bakanlığı yapması nedeniyle Kürt seçmenlerden oy alıp alamayacağının sorulması üzerine de şunları söyledi: “Ben sekiz ay İçişleri Bakanlığı yaptım, ama beş yıl bakan olduğum sanılıyor. O nedenle bahsedilen olayların yansıtıldığı kişi ben değilim aslında. Türkiye’de herkes son derece sağduyuludur. Benimle ilgili Kürtlerin oy vermeyeceği iddiası bir şehir efsanesi.”

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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