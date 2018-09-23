Dayatmaya refleks kaçınılmaz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni hükümet sistemine uyum için Meclis içtüzük değişikliğine yönelik partisinin hassasiyetlerini dile getirerek, “Gerçekten içtüzük Meclis’in anayasası ise en geniş mutabakatla yapılması lazım. Bunun için içtüzük komisyonu kurulmalı. 38 maddelik öneri hazırladık. Bir partinin hazırladığı, diğer partinin destek verdiği bir metin dayatılırsa, güçlü refleks göstermemiz kaçınılmaz” dedi.
Özel şunları söyledi:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni hükümet sistemine uyum için Meclis içtüzük değişikliğine yönelik partisinin hassasiyetlerini dile getirerek, “Gerçekten içtüzük Meclis’in anayasası ise en geniş mutabakatla yapılması lazım. Bunun için içtüzük komisyonu kurulmalı. 38 maddelik öneri hazırladık. Bir partinin hazırladığı, diğer partinin destek verdiği bir metin dayatılırsa, güçlü refleks göstermemiz kaçınılmaz” dedi. Özel şunları söyledi:
SORUNLU BAŞLAYACAĞIZ
“İçtüzük konusunda AKP’nin hazırlık yaptığını biliyoruz, birkaç alternatifi tartıştıklarını görüyoruz. İçtüzük değişikliği, anayasa değiştikten sonra 6 ay içinde yapılmalıydı ama AKP ve MHP bunu yapmadı. O nedenle 1 Ekim’de sorunlu başlayacağız. Biz de CHP olarak kendi çalışmamızı hazırladık. Gerçekten içtüzük Meclis’in anayasası ise en geniş mutabakatla yapılması lazım. Karşımızda resmi bir teklif yok ama daha önce farklı zamanlarda önerdiğimiz içtüzük değişikliği önerilerimizi topladık ve çalışmalara pozitif katkı sağlasın diye 38 maddelik rapor hazırladık. Daha önceki değişiklik gibi bir partinin hazırladığı, diğer partinin destek verdiği bir metin dayatılırsa, bu kabul edeceğimiz bir yöntem değil. Bu dayatmaya daha önce olduğu gibi güçlü refleks göstermemiz kaçınılmaz. Kendi yarattıkları ucubeyi birkaç maddelik değişikliklerle bizim katkımızla bir şeye benzetmeye çalışacaklarsa buna payanda olmayız. Tek adam rejimini aksayan yönleriyle sürdürmeye çalışma, yanlış iliklenen ilk düğme sonrası son düğmeyi düzeltmeye çalışmak gibi beyhudedir.”
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