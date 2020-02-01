Davos ödülü

“Davos Women Economic Forum” her yıl başarılı kadınlara ödül veriyor. Ödül listesi, daha önce foruma katılan ve sunum yapan kadınlar arasından oluşturuluyor. AK Parti iktidarında Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan Baş, kadın hakları, engelliler, pozitif ayrımcılık, demokratikleşme çalışmalarına katkıları nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödül töreni mart ayında Kahire’de yapılacak.



Çok farklı alanlarda faaliyet gösteren başarılı kadınlar arasında ilginç isimler var. Kadınların güçlendirilmesi ve eşitlik konularında çalışmalar yürüten Hindistan merkezli Kadınlar Ligi’nin Başkanı Dr. Harbeen Arora. Kadın araştırmaları yapan yazar/araştırmacı Lizbert Goodman.



‘Giving Back’ adlı kitabı ile yardım bağışları toplayan sosyal aktivist Meera Gandhi. İrlandalı yazar ve eğitimci Sinead Burke. Mühendis, doktor ve NASA astronotu, 1992’de uzaya seyahat eden ilk Afro-Amerikan olan Mae Carol Jemison. İsveçli mezzo-soprano opera sanatçısı Malena Ernman. İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için İsveç Parlamentosu önünde eylem yapan 15 yaşındaki Greta Thunberg... Liste böyle uzayıp gidiyor. Dünyayı kadınların değiştireceğinin kanıtı gibi.



KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ KAPIDA

ANKARA son 10 gün içinde kabine değişikliğini yeniden konuşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te yaptığı kısa tatilde revizyonu planladığı, ancak Elazığ depremi nedeniyle açıklamanın ertelendiği konuşuluyor.



Kabine değişikliğine ilişkin ilginç ipuçlarından söz edelim. İddialara göre, Erdoğan cumhurbaşkanı yardımcılığını üçe çıkartacak. Fuat Oktay yerini koruyacak ve bu makamlara iki atama daha yapılacak. Birinden son dakikada vazgeçilebilir.



Kulislere göre, Erdoğan kabinede beklenenden fazla değişikliğe gidecek. Teknokrat bakanların neredeyse tamamına yakınının değişeceği öne sürülüyor.



Değişiklik yapılacak bakanlıklar arasında beş bakanlığın adı sayılıyor. Bu listeye iki bakanlığı daha ekleyenler de bulunuyor. Hatta iddiaya göre, görev yeri kaydırılacak bazı bakanlar son anda yerini korudu.



Kimlerin bakan yapılacağına ilişkin iddialara gelince... Ankara’da önemli bir kurulun başkanı ve ünlü bir genel müdürün adı bakan olarak geçenler arasında. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklı iki ismin bakan yapılacağı ve Ankara’ya transfer edileceği öne sürülüyor.



Yine iddialara göre, son dönemde parti grubunda dikkat çeken iki vekil de kabineye alınacak. Bu planın haziranda Meclis Başkanlığı seçimiyle birlikte uygulanacağını söyleyenler de yok değil. Anlayacağınız, Ankara yeni bir bekleyiş dönemine girdi...

BERELİ PAŞA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Suriye’deki kritik gelişmelerle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde ABD’nin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile yaptığı görüşmede önemli bir ayrıntı dikkat çekti.









Güler Paşa, ABD’li konuğunu karargâha gelişinde askeri törenle karşılarken, yeni üniforması ve beresi gözden kaçmadı. Orgeneral Güler’in karşılama töreninde TSK’nın komuta kademesi için hazırlanmış yeni üniformayı giydiği görüldü.



Yeni üniformanın en önemli özelliği, komuta kademesinin de sarı sırmayla bezenmiş şapka yerine artık istedikleri zaman bere kullanacak olmasıydı. Bereli yeni üniformalarla komuta kademesinin her an sahaya inmeye hazır olduğu mesajı verilmeye çalışıldığı yorumları yapılıyor.



Tıpkı bordo bereli ve mavi bereli komandolar gibi...