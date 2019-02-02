Cumhurbaşkanı’nı değil müteahhidi dinliyorsunuz

ÇEŞME, KÖPRÜ YAPACAĞIZ

“Unutulmamak istiyorsak, ya bu tür eserler inşa edeceğiz, ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz, veyahut da çeşmeydi, köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürece biz de unutulmayız. Yolumuz bu. İşte bu eserler kaldığı sürece bizler de baki olarak anılırız. Tabii ben Mahmut Efendi’ye de özellikle teşekkür ediyorum. 2 bin 100 kişilik bir cami mahallemize de ayrı bir zenginlik kattı.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI

Fakat ben daha farklı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi namazımızı kıldık. Camiden çıkarken bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Hani bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya. Malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Biz istiyoruz ki, burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Ama bütün mesele, gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki, ‘Ben yüzde 60’ını, yüzde 70’ini alırım, ondan sonra seni kapıya koyarım.’ Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanı’nın dediğini dinlemiyorsunuz, bakanların, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir sıkıntı olduğu anda siz muhtara, belediye başkanımıza durumu bildirin, ben burada komşunuzum zaten, gelip bana bildirin. Böyle bir yapamayacaklarını görün.

NE PLAN VAR NE PROJE

Bizim bütün derdimiz, buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. E siz görüyorsunuz, burada ne plan var, ne proje. Allah göstermesin, yarın bir gün buralarda bir gün deprem olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz. ‘Niye bu binaları planlı projeleri uygun bir şekle dönüştürmedin’ diye. Şimdi görüyorsunuz bizi, şurada binalarımıza bakalım. Ben de burada oturduğum için konuşuyorum. Hâlâ da aynı şekilde ve 5 katlı bina da var, 6 katlı bina da var, onun yanında 2 katlı bina da var. Allah korusun bir zelzele, bir deprem, bunun faturası bize çok ağır olur. Her şey gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümle söz konusu değildir.”

DUALARLA AÇILDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan dün çıkarak, Üsküdar, Burhaniye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camisi’ne geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada eda etti. Namazın ardından cami içinde bir süre kalıp bilgi alan Erdoğan, daha sonra dışarıda bekleyen kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından okunan duadan sonra kurdele keserek caminin açılışını yaptı.