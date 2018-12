Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Ülkemize yönelik husumetlerin altındaki sebeplerden en başından gelenlerden biri İstanbul’dur. İstanbul’a ne kadar sahip çıkarsak, ülkemizin geleceğine o kadar katkı yaptığımızı biliyoruz. AK Parti döneminde hayata geçirdiğimiz projelerle, sadece İstanbul'u değil Türkiye’yi büyütüyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, bizden önce böyle bir şey var mıydı?

'ÇÖP DAĞLARINI KALDIRDIK'



Bizden önce Marmara’nın üzerinde 2 köprü vardı. 3.’sünü yaptık. Onlar konuşur biz yaparız. Farkımız bu. Bu şehirde üretilen her değer, her zenginlik, faaliyet dalga dalga ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı etkiliyor. 1994 yılında bu şehri yönetme sorumluluğunu bu kardeşinize verdiniz. İstanbul’da yeni dönemi başlattık mı? Çöp dağlarını kaldırdık. İstanbul belediyesini CHP’den almıştık. Susuzluğu giderdik. Dağları delerek İstanbul’a su getirdik.









'İSTANBUL'U GELİŞTİRECEĞİZ'



CHP çöp demektir, susuzluk, hava kirliliği, yasaklar ve yoksulluğun daniskası demektir. Gaz yağı kuyruklarını biliriz. Bunları bize CHP yaşattı. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. İstanbul’un yerini güçlendirmekle kalmayacağız. Kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar her alanda İstanbul’u geliştireceğiz. Çevrecilik bizim işimiz belediyecilik, hizmet bizim işimiz. Yatırım bedeli 55 trilyon lira olan millet bahçemizi resmen bugün hizmete açıyoruz.



'İÇERİDE TERÖRLE MÜCADELEDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR'



Dün Zeytindalı operasyonunu yaptık mı, yaptık. Afrin operasyonunu yaptık mı? Sincar’ı yaptık mı, yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Açtıkları çukurları gömüyoruz, zira teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacak. Mehmetçiğimizle, Özgür Suriye ordusuyla oradayız. Sınırlarımıza saldıranlarına bedelini ödetiyoruz. İçeride terörle mücadeleden rahatsız olanlar var.

Bay kemal. Bu teröristlerle el ele kola kola dolaşma. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Teröristlerin uzantılarıyla omuz omuza olmaktan vazgeç dürüst ol. Bu millette seni bir şey zannetsin. İstanbul CHP döneminde susuzluktan kurumuştu. Gençler Yalova’dan Kuruçeşme’ye tankerlerle su getirildi. CHP zihniyeti bu. Neymiş, İstanbul’daki 580 bin konutun suyu 493 bin konutun doğalgazı kesilmiş. Buna yalan yetmek yermez bunun adı kuyruklu yalan. Bu zatın durumu siyaset bilimin değil, psikolojinin ve psikiyatrın konusudur.



'120 TANE F-35 TÜRKİYE'YE GELECEK'



Neymiş, ithalat olmadan sanayici üretim yapamaz hale gelmiş. Kılıçdaroğlu’nun mantığına göre Çin, Japonya ve Almanya gibi sanayi devleri derhal kapıya kilit vurmalı. İthalat ihracatın alt yapısını oluşturur ama Kılıçdaroğlu’nun haberi yok bunlardan. F-35'ler yapıyor Amerika, onlardan bize de gelecek, 120 tane. Onların bile belli parçalarını Türkiye olarak biz üretiyoruz.



Türkiye’nin şansızlığı ana muhalefetin böyle bir zihniyetin altında bulunmasıdır. Türkiye tarihinde KOBİ’lere bizim kadar destek olan başka bir iktidar yok. CHP’yi asıl rahatsız eden Türkiye’nin namerde muhtaç olmamasıdır.

SOKAK UYARISI: MEYDANLARI YİNE DAR EDERİZ





Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Burası Paris değil, Hollanda da değil.

Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz’da FETÖ’cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanların dar ettiyse, yine dar ederiz bunu böyle bilesin.

Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı’ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın.

Eğer gücün yetiyorsa işte sandık ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla. Buna fırsat vermeyiz gereğini de yaparız. Korkunun ecele faydası yok Bay Kemal.