Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç yorumu: Suriye'nin psikolojik eylem içinde olduğunu biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"SURİYE PSİKOLOJİK EYLEM İÇERİSİNDE"



"Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş ciddi bir şey yok. Bir saat kadar önce arkadaşlarımla görüşmeleri yaptım. Kesin bir şey söz konusu değil. Tabi Rusya'nın bu noktada ciddi resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok.



Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

Sayın Putin’le aynı şekilde insani yardım noktasında attığımız adımları aramızda konuştuk. Bu topraklar Suriye’ye ait. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör öğütlerinin çıkması halinde bize de yapacak bir iş kalmaz.

PAKİSTAN’IN FETÖ’YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMESİ

Büyük önem arz ediyor. Söylenen böylece gerçekleşmiş oldu. FETÖ’nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Bundan sonraki süreç kapatılan yerlerin bizim Maarif Vakfı’na devredilmesi süreci. Azerbaycan’da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle ilgili müjdelerini bu akşam yarın sizlere verebiliriz.



EKREM İMAMOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİ

Benim kapım herkese açık. Ama bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Ama bay Kemal'den izin alırsa, seve seve karşılarım. Kahveyse kahveyse çaysa çay onu da ikram ederim.



İSTANBUL İLÇE ADAYLARI



Hedefimiz yarın büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte ilçeleri de açıklamak."