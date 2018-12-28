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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.12.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç yorumu: Suriye'nin psikolojik eylem içinde olduğunu biliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Esad rejiminin Münbiç'e girdiği iddialarıyla ilgili ilk açıklama geldi. Erdoğan, 'Suriye'nin psikolojik eylem içinde olduğunu biliyoruz. Ama ortada kesinleşmiş, ciddi bir şey yok' dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sıralar AK Parti İl Başkanlığına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

"SURİYE PSİKOLOJİK EYLEM İÇERİSİNDE"

"Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş ciddi bir şey yok. Bir saat kadar önce arkadaşlarımla görüşmeleri yaptım. Kesin bir şey söz konusu değil. Tabi Rusya'nın bu noktada ciddi resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok.

Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

Sayın Putin’le aynı şekilde insani yardım noktasında attığımız adımları aramızda konuştuk. Bu topraklar Suriye’ye ait. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör öğütlerinin çıkması halinde bize de yapacak bir iş kalmaz.

PAKİSTAN’IN FETÖ’YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMESİ 

Büyük önem arz ediyor.  Söylenen böylece gerçekleşmiş oldu. FETÖ’nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Bundan sonraki süreç kapatılan yerlerin bizim Maarif Vakfı’na devredilmesi süreci. Azerbaycan’da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle ilgili müjdelerini bu akşam yarın sizlere verebiliriz.

EKREM İMAMOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİ

Benim kapım herkese açık. Ama bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Ama bay Kemal'den izin alırsa, seve seve karşılarım. Kahveyse kahveyse çaysa çay onu da ikram ederim. 

İSTANBUL İLÇE ADAYLARI

Hedefimiz yarın büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte ilçeleri de açıklamak."

İşte Ankarada konuşulanlar Bir algı yaratılmaya çalışılıyor...
İşte Ankara'da konuşulanlar! 'Bir algı yaratılmaya çalışılıyor...'

 

 

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