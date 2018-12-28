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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.12.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

İşte Ankara'da konuşulanlar! 'Bir algı yaratılmaya çalışılıyor...'

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İşte Ankara'da konuşulanlar! 'Bir algı yaratılmaya çalışılıyor...'

Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin yapması planlanan operasyonu öncesinde bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

İşte Dicle Canova’nın bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili aktardığı önemli bilgiler:

Ankara ihtiyatla yaklaşmak gerektiğinin altını çiziyor. Yarın Moskova'ya bir heyet gidecek. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olacak bu heyette. Bölgeye dönük yapılacak bir değerlendirme olacak. O toplantı öncesinde arka arkaya YPG, Esad rejimi ve Kremlin'den açıklama gelmesi dikkat çekildi. Ankara'daki kaynaklar tarafından ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğinin altı çizildi.

Münbiç merkeze şu an için Suriye ordusunun girdiği iddiası doğru görünmüyor. Zaten halen Amerikan askeri çekilmiş değil. Ancak bölgeye baktığımızda Tel Rıfat da rejim, Rusya ve YPG'nin mevcudiyeti söz konusu.  Bir algı yaratılmaya çalışıldığını söylemek mümkün. Yarın yapılacak kritik görüşme öncesinde masada el güçlendirme girişimi olarak yorumlayabiliriz bu açıklamaları.

Ankara koordinasyon içinde hareket etme mutabakatına uygun olarak izlemede. Çekilme sürecinin aksamaması önemli. Suriye'de bir boşluk oluşmaması yönünde masaya getirilecek tezler var. Rusya hem Münbiç hem Fırat'ın doğusunun rejime bırakılmasını açıkça ifade ediyor. Ancak Ankara, yönetimin bölge halkına bırakılması formülünü masaya koyacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da geçen hafta yaptığı toplantıda bunun altını çizdi. ‘Amerikan askeri çekilmeden Münbiç yol haritası uygulanabilir’ demişti. Şimdi bu kapsamda YPG'nin kanton oluşturduktan sonra değiştirdiği bir demografik yapı var. Zorla göç ettirilen nüfus var. Ankara bu demografik yapının yeniden eski haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Moskova'daki görüşmelerde de bunlar masaya getirilecek. YPG ve PYD'nin bölgedeki varlığından rahatsızlık ile kim himaye ederse etsin bu terör örgütlerinin Ankara'nın hedefinde olacağı vurgulanacak.

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