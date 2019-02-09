Cumhurbaşkanı Erdoğan mucize çocukları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.
Erdoğan, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Erdoğan’ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar’a forması ve futbol topu getirdi. Yaralı çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.
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