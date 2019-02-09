Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Açık ve net söylüyorum' dedi... Çok önemli kentsel dönüşüm mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da enkaz altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti. Ardından canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemizde meydana gelen, buna artık ben afet demeyeceğim bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz söylediğimiz, özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili olarak atılması gereken adımlarda zemin etüdleri ve bu etüdlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var.

Tabi bunları deprem afetlerinde dikey mimari, yatay mimari ve bütün bunların yanında; mesela kumun deniz kumuyla yapmak suretiyle, kullanılan demirlerde hurda demirlerin kullanılmasıyla atılan adımlar... Bütün bunlarla beraber de tabi inşaat ruhsatları olmadan yapılan inşaatlarla burada olduğu gibi iskan olmadan yerleşimler; bunların neticesinde bakıyoruz üç kata müsaade edildiği halde 8 kat, 10 kat gibi inşaatın yapılmış olması.

Yani ranta yönelik, kaçak yapılan bu işlerle şu anda tabi bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık. Ne yazık ki burada şu an 17 kaybımız var ve 14 yaralımız ki, bunların içerisinde yoğun bakımda olan vatandaşlarımız var. Durumlarının iyi olduğunu gördüm. Ve şu anda da acil bakımda olanlar da dahil onlara da baktım.

Şimdi de iki tane yoğun bakımda olan kardeşimiz var. Böylece ardından da cenaze törenine katılacağım. Temennimiz odur ki bütün bu olanlardan bir ders çıkartmamız lazım. Buralarda tabi yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz.

Hep söylediğim biliyorsunuz yatay mimari... Dikey mimari değil, zemin etüdlerine dikkat edilmesi, yapılan inşaatların getireceği netice bu olacaktır. Bunları görmemiz gerekiyor. Ve inanıyorum ki bundan sonraki süreçte, iktidarımızın kentsel dönüşüm diye ortaya koyduğu teze milletçe de sahip çıkmamız lazım. Her şeyi yönetimlerden beklememek gerekiyor.

Medyaya da büyük iş düşüyor. Kentsel dönüşümle birlikte gönüllülük esasına dayanarak bütün bu hassasiyetler dikkate alınarak bu adımlar atılacaktır. İnşallah bu yerel seçimlerle birlikte de bu adımlara daha çok dikkat edip, en azından insan olarak üzerimize düşen görevi yapmış oluruz. Ve bütün bu kazaların minimize edilmesine de bizler fırsat hazırlamış oluruz.



"BÜTÜN BÖLGEYİ İNCELEMEYE ALMIŞ DURUMDAYIZ"





Bütün o bölgeyi şu anda incelemeye almış durumdayız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız oradaki binaların hepsini incelemiş vaziyette. Ve hangi binada durum nedir bunlara bakıyoruz...

Ve açık söylüyorum, net söylüyorum. Buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde "acaba müsaade eder misiniz filan demeyeceğiz. Kentsel dönüşüm, değişimi kesinlikle uygulayacağız.

Ondan sonra da ne biz ağlayalım, ne halkım ağlasın. Kimse ağlamasın. Üzerimize düşeni hep beraber yapalım.

ERDOĞAN ENKAZ ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki gemi indirme töreninin hemen ardından,arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına geldi. Erdoğan, şu an çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'daki incelemelerin ardından şu açıklamayı yaptı:



"KARARLI ŞEKİLDE ATIMLARI ATACAĞIZ"



"Biz şimdi hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok dersler var. Ve buna göre de gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız. Değerlendirmesini yapacağız ve atılması gereken adımları atacağız."



CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Koca ise Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.