Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da sergi ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sergi ziyaretinde Altes Prenses Akiko eşlik etti.
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