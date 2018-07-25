Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güney Afrika’ya hareketi öncesinde açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS zirvesine katılmak için Güney Afrika’ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’ndan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendiren Erdoğan, "Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur" dedi.
İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:
PUTİN İLE GÖRÜŞME VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat olsun gerek Münbiç olsun bunlar istenilen istikamette gelişmiyor. şu an için istenilen istikamette yerler Afrin Cerablus...
Bazı görüşmeleri Tel Rıfat konusunda da yaptık. Dara konusu var. en sıkıntılı olaylardan bir tanesi.
İdlib konus var bunu tekrar ele alacağız.
ABD'NİN TÜRKİYE'YE AMBARGO ÇABASI
ABD nasıl bir stratejik model ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkilerimizde onlarla olan ilişkiyi kesmek bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımzla ters düşer.
O ülkelerden öyle ürünler alıyoruz ki almazsak benim ülkemi kışın kim ısıtacak.
Sayın başkan bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Bunun devam edeceğini zannediyorum.
Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olsun.
YENİ ATAMALARDA SON DURUM NEDİR?
Biraz merak etmenizde fayda var. Bak çalışıyoruz. Bütün kurum kuruluşlar ofisler kimleri nereye atayalım bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır.
Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur.
Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur.
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