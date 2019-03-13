Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Son 2 ayda Ankara’daki yedinci mitingimizi Gölbaşı’nda yapıyoruz. Bu güzel ilçemize yaptığımız ziyareti toplu açılış töreni il bir hizmet şölenine dönüştürelim dedik. Bugün burada toplam bedeli 306 milyon lira olan 29 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız.

Bu kardeşiniz 4,5 yıl daha cumhurbaşkanı mı? Sesiniz az geldi yoksa farklı bir şey mi düşünüyorsunuz?

İnşallah Mehmet ve Ramazan kardeşimiz de burada büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı yapacak mı? El ele verip hem Gölbaşı’nı hem de Ankara’yı daha da kalkındıracağız. Bugüne kadar 70 milyon TL'lik yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Eğitim yatırımları da şehrimize kazandırdığımız diğer hizmetlerdir.

Kanal Ankara projesi ile şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Bu projenin temelini çok yakında atıyoruz. Konya yolu boyunca inşa ettiğimiz köprülü kavşaklar hayırlı olsun.

Uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Gölbaşı’nda kurduk. Bunu CHP kıskanıyor. “Ne işi var” diyor.

Türkiye gibi çevresinde dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir.

Ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart’a bağlamaktadır.

Sizler bu seçimde sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız tüm hesapları bozacaksınız.

DEVAMI GELİYOR...