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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Pursaklar’dan ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermesini istiyorum. Taksim’de CHP bayrağıyla kimin paçavrası yan yana? HDP… Bu seçim onun için bir beka seçimidir. Onun için bunlara gereken dersi sandıklarda vermeliyiz. Ezanımızı hor görenler.. Bayrağımızı yakanlar kiminle el ele? CHP ile el ele. Ankara’da Bay Mansur bunlarla beraber mi? Dörtlü çete. Hepsi beraber. Şimdi bunlara sizler hep beraber dersinizi orada verin.

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescidi Aksa’yı, Kubbetüs Sahra’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler.

İsrail'in başındaki o soyguncu... Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı? Soygundan. Diyor ki, Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin diyor.

Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin.

"DIŞİŞLERİ BAKANIMA TALİMATI VERDİM"

Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız. Kudüs davasını bizlere kimse unutturamaz.

Dışişleri Bakanıma talimatı verdim uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. Sosyal medyada şahsımı hedef alıyorlar. Biz bu sosyal medya fedailerin muhatap alacak değiliz.

"PKK'LILAR VE FETÖ'CÜLER BELEDİYELERE SIZDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Biz bu bayrağın altında doğduk bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsız olan gidip istediği paçavranın altında ölebilir. Ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendilerine yeni bir çatı buldular. PKK’lılar FETÖ’cüler belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor. Mansur efendinin listesinde de bunlar var. Bunlar seçildikleri zaman elbette Kandil’e çalışacaklar.

"BÜYÜK ANKARA MİTİNGİ 23 MART'TA"

Bunlar milleti kendileri gibi kör zannediyor. Ama saklamaya çalışsalar da ittifakın iç yüzü her gören gün ortaya çıkıyor. Seçime gidiyoruz ama ortada ne genel başkanları ne de adayları var. Büyük Ankara mitingimizi inşallah 23 Mart’ta gerçekleştireceğiz. CHP, HDP bunlar emri nereden alıyor? Kandil’den… Milletimiz bunlara Türkiye’nin yönetimini teslim etmediği gibi inşallah Anlara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin yönetimini teslim etmeyecektir.

Bay Kemal '10 yıl önce daha idi' diyor. Bir koyun teslim edin kaybeder gelir ama koltuğu kaybetmiyor. 31 Mart'ta öyle bir ders verelim ki CHP'ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım."

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