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Haber Giriş: 25.01.2020 - 00:27,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." 

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