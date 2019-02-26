Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi
İstanbul'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65’inci doğum gününü kutladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Vatandaşlar konvoyunun geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi yaptılar.
Konvoyu durdurup makam aracından inen Erdoğan vatandaşlara teşekkür etti.
Erdoğan burada basın mensuplarına şunları söyledi:
Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de işte bu böyle devam ederken 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda bizlere ömür verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek devlet, tek vatan. Yeter ki bir olalım, iri olalım ve hep birlikte Türkiye olalım.
Erdoğan daha sonra kendisine ikram edilen tatlıyı vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.
PUTİN'DEN TELEFON
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Putin’in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Putin’in, Türk-Rus ilişkilerine yönelik verdiği şahsi katkı nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği görüşmede, nisanda yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına yönelik hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.
Bir grup sanatçı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde doğum günü sürprizi yaptı.
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