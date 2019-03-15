Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yanıt verdi: Aşkınan çalışan yorulmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can isimli gencin "Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum; Cumhurbaşkanımız her gün iki üç ili nasıl geziyor?" paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi. Erdoğan, "Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.'" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can isimli gencin yaptığı paylaşıma sessiz kalmadı ve Twitter üzerinden yanıt verdi.
Erdoğan, "Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz." Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz." ifadesini kullandı." ifadesini kullandı.
Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz."— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 14 Mart 2019
Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz. 🙂👋 https://t.co/8vlK8AeaLX
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