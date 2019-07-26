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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Ülkemizdeki tüm çiftçilerin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. 

- Bugün açıkladığımız fındık fiyatları ile siz üreticilerimize güzel haber verdiğimizi düşünüyorum.

- Türkiye'nin ilk yerli üretim traktörünün tanıtımını ve üretimini yaptık. 45 dakika sarj süresi ile 7 saat araklıksız çalışabilen ve 105 beybir gücü ile seri üretime hazır.

- Bu projenin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum.

- Yağlı tohum ve hububatta ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

- Devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekeni yapacağız. Düzce halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

- Artık devletler tarımı, milli güvenliklerinin yapı taşlarından biri olarak görüyor. Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.

- Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Tarım sektörümüz 5 milyon vatandaşımıza da istihdam sağlıyor. Biz rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı severiz.

- Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız bay Kemal. Meyve ürünlerinin tamamında kendimize yeter durumdayız.

- Tarımsal ürün ihracatımızı yaklaşık dört kat artırarak 18 milyar Dolar'a çıkardık. Tarımsal üretimde dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sıradayız.

- Organik tarıma büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimizde organik tarım ve tohum üretimine öncelik verdik. Organik üretim yüzde 665 arttı. Hükümetlerimiz döneminde kaliteli tohum üretimi konusuna da destek verdik ve çok güzel neticeler elde ettik.

- ATA tohumu projesiyle bitki çeşitlerinin koruma altına alıyoruz.

- Genç kuşakların tarımdan ziyade kendilerini daha garantili gördükleri mesleklere yöneldiğinin farkındayız. Hayatta konfordan ziyade yetiştirmenin sevincini aramak gerekir, gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırmak çok önemli, köye dönüş projelerini başlattık. Sadece son üç yılda genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sağlanan destek 1,5 milyar lira.

- 2023'e kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.

- Tarım sektörünü savunma sanayii ve turizm ile aynı kategoriye aldık.

- 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızda ne, nerede, ne kadar ekliyor, ne kadar hayvan yetiştiriliyor hepsini bileceğiz. Tohumdan sofraya tüm süreç analizi yapılarak kayıt altına alınacak.

- Ülkemizde 2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Biz her zaman yeni tekliflere, projelere, yöntemlere açık bir kadro olduk.

- Biz kavganın, gerilimin kesinlikle yanında değiliz, Türkiye'ye hizmet etmenin peşindeyiz.

- Faizleri Merkez Bankası indirdi, faizler yüzde 24'ten 19,75'e düştü, yıl sonuna kadar daha da düşecek, benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek.

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