Haber Giriş: 24.01.2020 - 14:46,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşüyor. Görüşme, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.
Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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