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Haber Giriş: 24.01.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşüyor. Görüşme, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşüyor

Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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