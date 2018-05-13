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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da... Uçaktan bağlanıp bu mesajı verdi

    AA - DHA
    13.05.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'CAN' ile Türkiye saati ile 14.05'te İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’ya inişinin ardından uçaktan bağlandığı ve Belçika’da gerçekleştirilen AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında, "Sandıklara çok iyi hakim olmamız lazım" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brize Norton Askeri Havalimanı'na gelişinde, Kraliçenin temsilcisi John Harwood, Dışişleri Bakanı temsilcisi Nicholas Jarrold, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve bazı milletvekilleri de Londra'ya geldi.

    'SANDIKLARA ÇOK İYİ HAKİM OLMAMIZ LAZIM'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’ya inişinin ardından uçaktan bağlandığı ve Belçika’da gerçekleştirilen AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında, "Sandıklara çok iyi hakim olmamız lazım" dedi. Belçika’nın Anvers kentinde gerçekleştirilen telefon bağlantısında Erdoğan şöyle konuştu:

    "Değerli arkadaşlar şu anda Londra'da katılacağımız bir toplantı nedeniyle bulunuyorum. Şu anda sizler toplantı halindesiniz ve uçakta sizlere hitap edebilme fırsatını buldum. Öncelikle bu toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanları olarak sizler Avrupa'dasınız. Şu anda 24 Haziran seçimlerine 41 gün kaldı. Tabii ki Avrupa'da oy kullanma vesaire çok daha farklı günlerde başlayacak fakat bütün bunlarla beraber malum bir final toplantımızı da vakit olursa 20 Mayısta Bosna-Hersek'te büyükçe bir kapalı spor salonunda yapacağız. Sizlerle aynı zamanda bu kapalı spor salonunda bir arada olacağız.

    'AYNI GAYRETİ GÖSTERECEĞİNİZE İNANIYORUM'

    Orada 24 Haziran'ın ön heyecanını, ön hazırlıklarını sizlerle beraber paylaşacağım fakat bu kalan 41 günü çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Öncelikle tüm seçmen kardeşlerimiz sandıklara taşımada çok başarılı olmamız lazım. Sizler bu zamana kadar bunu başarılı bir şekilde sürdürdünüz. Bundan sonra da aynı başarıya ulaşacağımıza ve aynı gayreti göstereceğinize inanıyorum.

    24 Haziran seçimleri malum bir kırılma noktasıdır ve eğer bugün Batı bundan çok çok rahatsız oluyorsa bunun, Türkiye'nin güçlenmesinden endişe ettiklerinden olduğunu bilmeniz gerekir. Bütün gücümüzle gerek ana kademe, gerek kadın ve gençlik kolları olarak çok ciddi bir çalışma yapıp sandıklara çok iyi hakim olmamız lazım. Sizleri en samimi duygularla selamlıyorum ve toplantınızın bereketli geçmesini diliyorum. Sağolun varolun." 

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