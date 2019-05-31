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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflere ulaştığımızda Türkiye, Devler Ligi'ne çıkmış olacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflere ulaştığımızda Türkiye, Devler Ligi'ne çıkmış olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Üsküdar iftarı programında konuştu. Erdoğan,"Hedeflere ulaştığımızda ise ülkemizin önünde bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Allah bize yardım bekleyen tüm mazlumlara yardım edecek güç kuvvet versin.

- Tek başına ülkemizin son 6 yılda yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız tuzakların kanıtıdır.

- Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri hiç bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'a ne kadar büyük şükran duysak azdır.

- Yarın Yenikapı'da 300 bin kişi ile Enderun teravihini yaşayacağız.

- İBB Başkanlığı seçimlerinde demokrasi ve sandığa gölge düştü, oyları çaldılar.

- Bizim amacımız Milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur. Hiç kimsenin bizi sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok.

- YSK'nın Hukuki teğit ettiği sıkıntı ve yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktık. Kimse bize hak aradık diye eleştiremez. Hele hele kimsenin YSK üyelerini hedef göstermeye haklı gerekçesi olamaz.

- Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflere ulaştığımızda Türkiye, Devler Ligine çıkmış olacak

- 31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?

- 23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.

- Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul Belediye Başkan adayı olarak sunduk ve onunla İstanbul'u daha da ileri götüreceğiz.

- Hedeflere ulaştığımızda ise ülkemizin önünde bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır.

- Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur.

- Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu göremeyenlerdir.

- Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara tepki gösterenler olayın ciddiyetini anlamamakta ısrar ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflere ulaştığımızda Türkiye, Devler Ligine çıkmış olacak

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