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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
29.03.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pendik'te kıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pendik'te kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Pendik'te kıldı. Erdoğan cami çıkışında yaptığı açıklamada "İstanbul, Ankara, İzmir... Buralar tabii çok çok önemli. Milletimiz de bunun idraki içinde. Toplam 30 büyükşehir, bunlar önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de tabii Türkiye'deki yapılan bu seçimin kaderi üzerinde de çok çok etkin. Yani yüzde 80-85 gibi biliyorsunuz bir oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Çamçeşme Mahallesi'nde düzenlenen Pendik mitinginin ardından Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camisi'ne gitti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bugün Tuzla ve Pendik mitinglerini yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi Maltepe'de bir ilçe mitingimiz var. Ardından 5 ilçeye daha ulaşacağız ve bu günü Sarıyer'le noktalayacağız. Yarın yine İstanbul'da 6 ilçede mitinglerimiz var. Bu şekilde noktalayıp artık pazar günü çok büyük bir anketi inşallah milletimiz sandıklarda yapacak. Temennimiz odur ki milletimizin, ülkemizin refahı için inşallah güzel bir neticeyle, herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden seçimlerimizi tamamlamış oluruz. Bu demokratik mücadele, maalesef meşruiyet dışı her ne kadar atılan bazı adımlar varsa da milletimizin vereceği cevapla bunlar da yoluna girmiş olur." 

"Sizin için İstanbul'un ayrı bir önemi var değil mi?" sorusuna Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir... Buralar tabii çok çok önemli. Milletimiz de bunun idraki içinde. Toplam 30 büyükşehir, bunlar önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de tabii Türkiye'deki yapılan bu seçimin kaderi üzerinde de çok çok etkin. Yani yüzde 80-85 gibi biliyorsunuz bir oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak diyorum." karşılığını verdi.

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