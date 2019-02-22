Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunu artık tersine çevirmemiz gerekiyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da vatandaşlara sesleniyor. "Bodrum biliyorum ki çok çile çekti, çok sıkıntılar yaşadı." diyen Erdoğan, "Bunu tersine çevirmek için şunu özellikle söylemek istiyorum ki Bodrum'a eser yakışır. Bodrum'a hizmet, gönül belediyeciliği yakışır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Bodrum biliyorum ki çok çile çekti, çok sıkıntılar yaşadı. Afetlerden afetlere geçti. Hele hele bu yıl Bodrum maalesef bir garip oldu. Yani yaz nüfusu 2.5 milyonu bulan bir Bodrum'a bu hizmet değildir. Bunu artık tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunu tersine çevirmek için şunu özellikle söylemek istiyorum ki Bodrum'a eser yakışır. Bodrum'a hizmet, gönül belediyeciliği yakışır.
Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik aşk işidir. Belediyecilik dertli insanların işidir. karşınızda İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. İstanbul-Bodrum ilişkilerini sizler gayet iyi biliyorsunuz.
İstiyorum ki artık Bodrum'u bu çileden kurtaralım. Bunun için de ismi gibi güçlü, sağlam, temiz bir adayı sizlere takdim ediyoruz. Bodrum'a artık bir doktor gerekiyordu ki buraya gerekli müdahale yapılsın. İkinci doktor da Muğla'ya...
Tabi ki üçüncü bir doktor da Cumhurbaşkanı olarak da biz Bodrum'a yapılmayan hizmeti getirmek istiyoruz. Bu birlikteliği sağlamak istiyoruz.
Cumhur ittifakı ile zillet ittifakını yerle yeksan edelim diyoruz.
Bodrum ve Muğla'ya bugüne kadar getirilmeyen hizmeti getireceğiz.
Bodrum'da hizmet denilince akla AK Parti gelir. Havalimanına kadar yol yaptık. İçme suyu sorununu da gideriyoruz.
CHP demek yokluk, yasaklar, yoksulluk demektir.
Tanzim satışı kurduk gıda fiyatları bir anda düştü.
Artık marinalar bile Bodrum'a yetmiyor. Sayılarını daha da arttıracağız.
Ayrıntılar geliyor...
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