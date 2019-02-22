Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Foyaları ortaya çıkmaya başladı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Foyaları ortaya çıkmaya başladı'
GeriGündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Foyaları ortaya çıkmaya başladı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.02.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Foyaları ortaya çıkmaya başladı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen Fethiye mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Karşımızdaki 4’lü çete ne yapıyor? Onlar Ankara’da liste, çıkar kavgası veriyor. Bölücü terör örgüte ve FETÖ’ye şirin gözükme çabası içinde. Foyaları çıkmaya başladı. Çevirdikleri tezgahlar artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor. Kimin kime oy vereceğine eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına "Fethiye'nin güzelliği başkadır" şiirinin dizeleriyle başlayan Erdoğan, "Rabbim bu muhteşem coğrafyaya her türlü güzelliği vermiş. Huzur veren denizi, büyüleyici güzellikte koyları var. Verimli toprağı, yemyeşil ormanları var. Binlerce yıllık geçmişi, her köşesinden fışkıran tarihi eserleri var. Hepsinden önemlisi çalışkan ve mert insanları var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrumda konuştu: Bunu artık tersine çevirmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum'da konuştu: 'Bunu artık tersine çevirmemiz gerekiyor'

Fethiye'nin sadece tarihte değil, yakın zamanda da pek çok şehit verdiğini belirten Erdoğan, vatan, millet ve birlik için canını ortaya koyduğunu söyledi. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, 1957'deki büyük Fethiye depreminde hayatını kaybedenleri de rahmetle yad etti.

Uzun bir aranın ardından tekrar Fethiye'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Sevginiz, teveccühünüz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Fethiye'yi özlemişiz ama şu muhteşem katılıma bakıyorum, demek ki Fethiye de bizi özlemiş." dedi.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Foyaları ortaya çıkmaya başladı

Bugün Fethiye'nin bir başka güzel, heyecanlı ve coşkulu olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Karşımda kabına sığmayan, 31 Mart'ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet ittifakına, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda 31 Mart gönül belediyeciliğine kavuşmak için can atan bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah bu sefer Fethiye'de hem ilçe belediyesinde hem Muğla Büyükşehir Belediyesinde çok büyük bir başarı yakalayacağız. İnşallah el ele, gönül gönüle verecek, 31 Mart seçimlerinde Fethiye'de yeni bir başlangıç yapacağız. İnşallah Fethiye'yi özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu farklı bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız."

"ARAMIZDA FİRE VERMEYECEĞİZ"

"Fethiye, 31 Mart'ta zafere hazır mısın, destan yazmaya hazır mısın, gönül belediyeciliğine hazır mısın, şehrinin ve ilçenin geleceğine sahip çıkmaya hazır mısın, hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın." diye soran Erdoğan, alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından şunları söyledi:

"Maşallah barekellah. Fethiye'den de bu beklenir. Fethiyeli kardeşlerime de ancak böyle bir milli tavır, asil bir duruş yakışır. Bunun için Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. Onun için AK Partili kardeşlerim en ufak bir rehavete kapılmayacağız, aramızda fire vermeyeceğiz. MHP'li kardeşlerim en ufak bir fire aramızda vermeyeceğiz. AK Parti-MHP Cumhur ittifakı yaptık. Bu ittifakı güçlü kılacağız. Bak, pazara kadar değil, mezara kadar bunu yapacağız. Buna hazır mıyız? El ele veriyor muyuz? Evelallah biz çalışırsak, omuzlarımızdaki yükün hakkını verirsek, 31 Mart akşamı zafer bizimdir."

"Muğla'da da ilçe belediyelerinde de artık bu zillet ittifakından, illet ittifakından buraları kurtaralım." diyen Erdoğan, parolalarının, rotalarının, istikametlerinin belli olduğunu, son 17 yılda seçim meydanlarında ne vadettilerse hayata geçirmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"3-5 oy daha fazla almak adına lobiler karşısında eğilmedik. Terör örgütlerine şirinlik yapmaya çalışmadık. Gabar'da inlerine girdik, Cudi'de inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık, onlar kaçtı veya yok ettik ama bu memleketi bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ'yü kovaladık, onlar kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık hukuk içinde cezaevlerine yerleştirdik. Niye? Bunlar bu milleti bölmeye çalıştılar. Böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz.

Bu CHP şu anda kiminle işbirliği yapıyor? HDP. Nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor. Hatta HDP'ye de oy verenler oylarının hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütüne. Kardeşlerim, işte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Hazır mıyız buna? Öyleyse şimdi hep birlikte 'yeter' diyelim. Söz de karar da milletindir diyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet, memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart, milletimizin bu zihniyetle de hesaplaşma günü olacaktır." dedi.

"Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri iş birlikleri artık aleniyet kazandı." diyen Erdoğan, "Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan’dan Muğla’da önemli mesajlar
Erdoğan’dan Muğla’da önemli mesajlar


.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dikkat çeken mesajlar: 'Foyaları ortaya çıkmaya başladı'

Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı daha

Reyhanlı saldırganlarından Aykan Hamurcu tutuklandı

Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe'ye 'bedava grip ilacı' yanıtı