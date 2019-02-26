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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)
26.02.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

CHP’ye Bodrum’da şok! Adaylığı düşürüldü…

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CHP’ye Bodrum’da şok! Adaylığı düşürüldü…

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Öte yandan İzmir'in Dikili ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Buğra Akın'ın adaylığı da 15 aylık hapis cezası nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın daha önce hakkında verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulduğu, Kurulun ise Saruhan’ın aday olmasında sakınca olmadığına dair karar verdiği belirtildi.

Ancak geçen cumartesi günü İl Seçim Kuruluna bu kararla ilgili itirazda bulunuldu.

İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığını düşürdü.

Karar sonrası, partinin üst düzey yöneticilerinin acil olarak toplantı yaptığı öğrenildi. CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz etmesi bekleniyor.

 

MHPnin Dikili Belediye Başkan adayının adaylığı düşürüldü
MHP'nin Dikili Belediye Başkan adayının adaylığı düşürüldü
 

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