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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR, (DHA)
26.02.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

MHP'nin Dikili Belediye Başkan adayının adaylığı düşürüldü

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MHP'nin Dikili Belediye Başkan adayının adaylığı düşürüldü

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Buğra Akın'ın adaylığı, 15 aylık hapis cezası nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Yasal sınırlar içerisinde hakkını arayacağını söyleyen Akın, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettiklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayı MHP'li Buğra Akın'ın adaylığı, paraya çevrilen 15 aylık hapis cezasından dolayı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyleyen Akın, "Öncelikle bana güvenen ve çok sevdiğim Dikili halkına hizmet etmeye beni layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aydır Dikili'de sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Farklı siyasi görüşlerden çok sayıda kişi, ismim etrafında birleşti. Bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen Dikilili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Seçim Kurulunun, adaylığının düşürülmesine karar vermesinin ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını anımsatan Buğra Akın, "Talebimizi değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararı da bu yönde oldu. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Yasal sınırlar içerisinde hakkımı aramaya devam edeceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın Dikili'de başarıya ulaşması için son ana kadar çalışacağımdan ve belirlenecek adayımıza destek olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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