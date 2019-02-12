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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla) (DHA)
12.02.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

CHP'li Kocadon'dan Muğla Büyükşehir adaylığı açıklaması

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CHP'li Kocadon'dan Muğla Büyükşehir adaylığı açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) Bodrum'da tekrar belediye başkan adayı olarak gösterilmeyen Mehmet Kocadon, katıldığı bir cenaze töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadon, Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ile ilgili iddianın hatırlatılması üzerine "Herkese hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Ayın 19'u gibi görüşeceğiz sizlerle" diye cevap verdi.

CHP'den Bodrum Belediye Başkan adayı gösterilmeyen görevdeki Belediye Başkanı Mehmet Kocadon bugün Bodrum'daki evinde geçen 10 Şubat'ta kanserden yaşamını yitiren Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Cenap Tezer'in cenaze törenine katıldı.

Kocadon, cenaze töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağınız söyleniyor, ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Kocadon, "Herkese hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Ayın 19'u gibi görüşeceğiz sizlerle" dedi.

Öte yandan CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Mehmet Kocadon'un istifasıyla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Mehmet Kocadon seçim sürecinde ilk olarak CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Ancak CHP Genel Merkezi, mevcut Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü aday olarak açıkladı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bodrum Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kocadon Merkez Yönetim Kurulu'ndan onay almış ancak Parti Meclisi'nde 19 oya karşılık 40 ret oyu ile başkan adaylığı reddedilmişti. CHP'de seçim öncesi düzenlenen son Parti Meclisi'nin ardından Bodrum Belediye Başkanlığı için kapatılan Yalıkavak Belde Belediyesi'nde 10 yıl başkanlık yapan Mustafa Saruhan aday olarak açıklandı. Bunun üzerine Kocadon yaptığı ilk açıklamada, "Verilen kararı saygıyla karşılıyorum. Hayırlısı olsun. Genel Merkez böyle takdir etmiş, yorum bile yapmayız. 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Eğer hatırlatmam gerekirse biliyorsunuz ki Bodrum'a aday olmamıştım ve dilekçem bile yoktu. Genel Başkanım rica ettiği için aday olabileceğimi söyledim. Bundan sonrası için şu anda herhangi bir düşüncem yok. Tabii ki başka partilerden teklifler var. Hepsine teşekkür ediyorum" demişti.

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