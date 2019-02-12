Son dakika... Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, partisinden istifa etti
CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa etti. Kesimoğlu açıklamasında "Son günlerde hem Kırklareli'nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP'de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum" dedi.
Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partisinden istifa ettiğini belirtti.
Konuyla ilgili daha sonra basın toplantısı da düzenleyeceğini ifade eden Kesimoğlu, "Son günlerde hem Kırklareli'nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP'de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, "Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum" diye değerlendirmede bulunmuştu.
"Bu şarkı burada bitmez, kenara çekilmeye hiç niyetim yok" diyen Kesimoğlu, seçimlere katılacağı sinyalini vermişti.
DSP'YE GEÇİYOR İDDİASI
Kulislerden alınan bilgiye göre bugün partisinden istifa eden Kırklareli belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu DSP’ye geçme kararı aldı.
Bir önceki dönem CHP’den Kırklareli milletvekilliği de yapan Kesimoğlu’nun DSP’nin Kırklareli adayı olacağı ifade ediliyor.
Kesimoğlu’nun geçen hafta Salı günü Ankara’ya giderek CHP genel başkanı ile son bir kez görüştüğü Kılıçdaroğlu’ndan “düşüneceğim” yanıtı aldığı fakat bir haftadır yanıt verilmediği için bu yönde karar karar verdiği öğrenildi.
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