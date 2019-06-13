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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’den son hafta atağı

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CHP’den son hafta atağı

CHP, 23 Haziran’da yenilecek İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesi son hafta ‘tam saha pres politikası’ uygulayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son hafta İstanbul’da vatandaşlarla buluşup sohbet ederken, kurmayları ve parti yöneticileri ile milletvekilleri de tam kadro sahada olacak. Ramazan ayı boyunca çalışmalarını iftar ile sahur arasında sürdüren CHP, bayramda da İstanbullu seçmeni ziyaret için gittikleri memleketlerinde yakaladı. CHP, son bir hafta yüz yüze çalışmaya ağırlık verecek. Gösterişli mitingler yerine yüz yüze görüşmeyi tercih edecek. CHP’liler tam kadro, İstanbul sokaklarında seçmenlerle yüzyüze iletişimi gerektiren ‘canvassing’ tekniği ile vatandaşı ikna etmeye çalışacak.

Kılıçdaroğlu da son bir hafta İstanbul’a ağırlık verecek. Miting veya salon toplantıları yerine semt ve mahalle ziyaretleri yaparak İstanbullularla bir araya gelip sohbet edecek.

İLÇELER ZİMMETLİ

Kılıçdaroğlu ile birlikte kurmayları, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri ve milletvekilleri de sahada bulunacak. Daha önce milletvekillerine bazı ilçeler zimmetlenmişti. Bu çalışmalar yapılırken, seçmen eğilimleri göz önünde bulundurulacak. Seçmen eğilimleri ile ilgili verileri toplayan CHP, nokta atışı yaparak, kendisine oy vermeyen seçmene ulaşmaya çalışacak.

HER İLDEN AVUKAT

CHP bir yandan da sandık güvenliği için eğitim çalışmalarına hız veriyor. Sandık güvenliği ve eğitim çalışmalarını CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı koordine ediyor. 23 Haziran’da sandıklarda görev alacak asil ve yedek sandık kurulu üyeleri ve müşahitler için İstanbul’a özel olarak ‘Sandık Güvenliği Eğitimleri’ sürerken, gözlemciler de eğitime alınıyor. Eğitimlerde oy verme işlemi öncesinde, oy verme sırasında ve sonrasında yapılması gereken işlerin uygulamalı olarak ve tüm detaylarıyla anlatılacak. Bunun için Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 1500 aktif Parti Okulu eğitmeni İstanbul’a çağrıldı. Ayrıca değişik illerden barolar da seferber oldu. 23 Haziran’da 81 ilden gelen avukatlar sandık başlarında nöbet tutacak.

KOMŞULARI DA ALIN

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Kağıthane Nurtepe’de vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Ayın 23’ünde sandığa gideceğiz. Komşularımızı alacağız, arkadaşlarımızı alacağız, hangi partiye oy vermişse vermiş. Diyeceğiz ki, 'Bu bir hakkı sahibine teslim etme seçimidir. Bu bir parti seçimi değildir. Bu bir adalet seçimidir’. Hakkın sahibi olan Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz.” (DHA)

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