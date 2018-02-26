CHP'den o isme suç duyurusu

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, konuyla ilgili partililer ile birlikte il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Çanakkale Tabip Odası Şubesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şubesi tarafından düzenlenecek olan 'Şehir Hastaneleri' paneline katılmak üzere kente gelen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Güneşhan, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’ın, ÇOMÜ TV’de konuk olduğu bir programda, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa’da kapatılıp, satıldığını söylediği camilerin, genelev ve ahır olarak kullanıldığı sözlerine tepki gösterdi.

Basın toplantısının ardından CHP İl Örgütü, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın hakkındaki suç duyurusu dilekçesini teslim etti.