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    CHP'den o isme suç duyurusu

    Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)
    26.02.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Başkanlığı; konuk olduğu televizyon programında, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa’da kapatılan, satılan camilerin, genelev ve ahır olarak kullanıldığını söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın hakkında suç duyurusunda bulundu.

    CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, konuyla ilgili partililer ile birlikte il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Çanakkale Tabip Odası Şubesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şubesi tarafından düzenlenecek olan 'Şehir Hastaneleri' paneline katılmak üzere kente gelen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

    Güneşhan, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’ın, ÇOMÜ TV’de konuk olduğu bir programda, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa’da kapatılıp, satıldığını söylediği camilerin, genelev ve ahır olarak kullanıldığı sözlerine tepki gösterdi.

    Basın toplantısının ardından CHP İl Örgütü, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın hakkındaki suç duyurusu dilekçesini teslim etti.

    Ahmet Hakan yazdı: Cami-genelev yalanı: Çüş artık çüş beAhmet Hakan yazdı: 'Cami-genelev yalanı: Çüş artık çüş be!'

    Etiketler: Çanakkale , CHP , Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın , Aytuğ Atıcı , İsmet Güneşhan , Ülgür Gökhan , son dakika
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