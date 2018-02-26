Cami-genelev yalanı: Çüş artık çüş be!

Cumhuriyet’in ilk dönemine ağır bir iftira sallayarak...

Çanakkale ve Bursa’da bazı camilerin genelev yapıldığını söylemiş.

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Bu şahsa saydırmaktan başka ne gelir ki elden?

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İşte bu yüzden saydırıyorum da saydırıyorum söz konusu şahsa:

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- Cami kelimesi ile genelev kelimesini yan yana getiren senin o kirli muhayyilene yuh olsun be!

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- İftira atarken bile belden aşağı dışında bir yere gidemeyen senin o lağım çukuru zihnine yazıklar olsun be!

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- Çanakkale ve Bursa’da yaşayan insanların dedelerinin, ninelerinin namus ve şereflerine uzattığın o murdar diline çüş be!

“BİR AY SÜREYLE İNSANİ ATEŞKES” NE DEMEK?

BİRLEŞMİŞ Milletler, Esad Rejimi’nin katliamına “dur” demek maksadıyla bir ay süreyle insani ateşkes ilan etmiş.

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Birleşmiş Milletler, galiba Esad’a şunları söylemek istiyor:

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- Biraz dinlen istersen abi...

- Bir ay ara ver, bir ay dediğin nedir ki... Hemen geçer.

- Sonra yine bombalarsın çoluk çocuk dinlemeden.

- Bir aycık canım, bir aycık...

İŞTE BENİM SANATÇILARIM

- BURCU GÜNEŞ: En son “Mahzuni Şerif’e Saygı” albümünde “Kanadım Değdi Sevdaya” türküsünü öyle muhteşem seslendirmişti ki... “Türküye çok yakışan bir sesi ve tarzı var. Keşke şöyle okkalı bir türkü albümü çıkarsa” falan diyordum... İşittim ki çıkarıyormuş. Merakla, özlemle bekliyorum.

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- HAMDİ ALKAN: Kızının biraz frapan dansları sosyal medyada olay olunca... Hemen baba olarak kendisine fikri sorulmuş... Öyle şahane, öyle anlayışlı, öyle muhteşem bir cevap vermiş ki... “Kendi bileceği iş” demiş. “Nasıl mutluysa öyle olsun” demiş. Demiş de demiş yani... Alkış üstüne alkış!

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- AYŞEN GRUDA: Hülya Koçyiğit, “Bu memlekette baskı mı var ayol” demişti ya... Kendisine en komik cevabı Ayşen Gruda verdi. Dedi ki: “Baskıyı hissetmen için ille de kamçılamaları mı gerekiyor?” Esprinin, taşı gediğe koymanın, laf sokmanın hası! Bayıldım, bayıldım!

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- DİLEK TÜRKAN: Billur gibi bir ses... Türk Sanat Müziği’ne yakışır bir tavır ve eda... Kökü mazide olan bir ati... Eskiden aldığı feyzi, yeniyle kavuşturma çabası... Bir çığır... Bir zarif çığlık... Son albümü “AN” ile bir geldi, pir geldi!

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- PİNHANİ: “10 Türkü” diye bir albüm çıkardılar... “Ağlama Yar Ağlama”yı, “Drama Köprüsü”nü, “Hüseynik”i, “Harmandalı”nı, “Bülbülüm Altın Kafeste”yi öyle genç, öyle enerjik, öyle dinamik söylüyorlar ki... Vallaha helal olsun, billaha helal olsun.

AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARIYLA YILMAZ BÜYÜKERŞEN

AVANTAJLARI:

- Eskişehir’i ihya etmesi...

- Oy alma potansiyeli...

- Türkiye’nin dört bir yanında tanınması ve sevilmesi...

- Örnek bir estetik fikrine sahip olması...

- Çalışkanlığı, - Azmi...

- Anadolu Üniversitesi gibi bir yapının ortaya çıkmasını sağlaması.

- Halka yakınlığı...

- Atatürkçülüğü...

- Kolay yıpratılacak yönlerinin olmaması.

DEZAVANTAJLARI:

- Bu kadar genç bir toplumda yaşının biraz ileri olması...

- Polemiklerle başa çıkacak bir potansiyelinin olup olmadığının belirsizliği...

- Hamaset dili ve edebiyatında geri durması...

- Cami cemaati ile yakınlık kurabilme potansiyelinin belirsizliği...

- Sinirlerinin sağlamlığı konusunda sınavdan geçmemesi...

- Hitabet sanatında göz doldurmaması...

- Liderlik kumaşına sahip olup olmadığını kanıtlamaması...

- Kürtlerle temasta biraz geride durması...

ANINDA KESERİM İLİŞKİYİ

- Kocasına “kociş” diye hitap edenlerle...

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- Can Yücel’e ait olmayan şiirleri Can Yücel’e ait diye paylaşanlarla...

*

- Yaptığım espriyi izah etmek zorunda kaldıklarımla...

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- Yaşama sevincini öldürenlerle...

*

- Hep ama hep kendinden söz edenlerle...

ÇEKYA

SALİH Müslim Çekya’da yakalanmış.

*

Çekya denilince...

Aklıma sadece ‘çekyat’ geldiği için...

Habere odaklanamıyorum.

*

Özür dilerim.

MUSTAFA DİYEMEMEK

EMİNA Sandal ile Mustafa Sandal ayrılıyormuş.

Kafayı taktığım husus burası değil.

*

Şurası:

14 yıllık beraberliğe rağmen...

Emina’nın “Mustafa” kelimesini “Müstefa” diye telaffuz etmesi...

KAYA TUZU CEPHELEŞMESİ

ÜLKEMİZ tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda:

- Bir tarafta... Canan Karatay’ı haklı bulup kaya tuzuna abananlar.

- Bir tarafta... “Kaya tuzuna abanmayın, ölürsünüz” diye uyaranlar.

Canan Karatay var ya...

Siyasete girse...

Yüzde 50’yi peşinden sürükler.

Cepheleştirmede o derece başarılı yani...