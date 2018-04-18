CHP’den hodri meydan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçime ilişkin açıklamasının ardından kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Biz erken seçime hazırız. Zaten ülkeyi yönetemiyorlar, yaptıkları açıklama Erdoğan’ın kaybedeceğini gösteriyor. Zaten millet bunlardan bıktı, 2018 demokrasinin yılı olacak” dedi. Erken seçim tartışmaları üzerine Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayarak konuyu kurmaylarıyla değerlendirdi. MYK üyeleri, seçim açıklamasının bir danışıklı dövüş olduğunu, buna rağmen seçim kararını heyecanla karşıladıklarını dile getirdiler. AK Parti’nin ekonomide yaşanan sıkıntılar ve bunun önünün alınamaması gerekçesiyle “baskın” seçim mantığıyla hareket ettiğini savunan bazı üyeler de “Bu seçim, onlar için bir son olacak. Deniz bitti, kara göründü” dediler.

TERS TEPECEK

Kılıçdaroğlu da seçim kararını değerlendirirken, “Yangından mal kaçırır gibi bir karar. Ama inşallah ters tepecek. Biz seçime hazırız, biz kazanacağız. Bu yıl bir demokrasi yılı olacak. Biz erken seçime her zaman hazırız. Yaptığı açıklama Erdoğan’ın kaybedeceğini gösteriyor. Zaten millet bunlardan bıktı, 2018 demokrasinin yılı olacak” diye konuştu.

MYK’da alınan karara göre cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde süreç hızlandırılacak. Hafta sonu bir kez daha MYK toplantısı yapılması planlanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da içinde olduğu ‘hayır bileşenleri’yle bir kez daha görüşülebileceği ifade edildi.

KAÇMADIK KAÇMAYIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı. Tek adam koalisyonunun büyük ortağı Erdoğan’ın ne dediğini merak ediyorduk. Öyle bir telaş ve şaşkınlıkla vermişler ki kararı, o gün üniversite öğrencilerinin sınavı var. Şimdi 1.5 milyon evladımızın hazırlandığı sınav tarihiyle oynayacaklar. Biz seçime hazırız. Yarın seçim olacak gibi hazırız. Seçimden kaçmayız, kaçmadık.

Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı, yönetememenin ikrarıdır. Erdoğan açıklamasında erken seçimle ilgili gerekçesini ileri sürerken, ‘16 Nisan’dan bu yana eski sistemle yönetilmekteyiz, hastalıklar devam ediyor’ diyor. Buna kargalar bile güler. Herkes biliyor ki 16 Nisan’dan bu yana hatta 20 Temmuz’dan bu yana tek adam rejimi hâkimdir. Milleti aldatmaya gerek yok. Yönetemiyorsunuz. Onun için seçime gitme çağrısı yaptınız, hodri meydan.

Hodri meydan ama bu milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Yapılması gereken TBMM’nin OHAL’i kaldırmasıdır.

İYİ PARTİ’NİN HAKKI VAR

İYİ Parti üzerinden herhangi bir planlama yapmayı uygun bulmam, hükümet açısından söylüyorum. YSK açısından söylüyorum. İYİ Parti’nin seçime girme hakkı vardır. Bugüne kadar YSK’nın yerleşik içtihatları, İYİ Parti’nin bugünkü pozisyonunda seçime girebilmesi imkânını sağlayan içtihatlardı. Eğer YSK başka bir planlama yapıp İYİ Parti’yi seçim dışı bırakmak istiyorsa YSK yeni bir şaibenin altına imza atmış olur.”