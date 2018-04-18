Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Cumartesi günü kalp krizi geçiren Karabulut, Kartal’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Karabulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Karabulut için yarın İçerenköy Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Karabulut’un cenazesi toprağa verilmek üzere Tunceli’nin Nazimiye ilçesi Ballıca Köyüne götürülecek. Mehmet Karabulut uzun yıllar köy muhtarlığı yapmıştı. 86 yaşında vefat eden Mehmet Karabulut, Kılıçdaroğlu’nun hayattaki tek amcasıydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenaze törenine katılmak için İstanbul’a gelecek.