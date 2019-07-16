CHP'den AB'ye tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) hiçe sayan yaklaşımını kabul etmediklerini belirterek, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasının, Kıbrıs sorununun barışçıl yollarla çözümüne asla yardımcı olmadığını bildirdi.
Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyinin, Doğu Akdeniz'deki Fatih ve Yavuz gemileriyle yürüttüğü doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yönelik dört başlıkta yaptırım kararı aldığını hatırlattı.
Türkiye'nin en önemli ekonomi ve ticaret ortağı AB'nin yaptırım kararları ve yaptırımların devam edebileceğine ilişkin tutumunun Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürecek bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ihtilaf çözülmeden ve Ada'da tam anlamıyla bir barış tesis edilmeden Güney Kıbrıs'ı üye olarak kabul etmekle büyük bir hata yapmıştı. Avrupa Birliği'nin ikinci büyük hatası ise Annan Planı'na 'Evet' diyen KKTC'ye yönelik izolasyonları kaldırmaması olmuştu. Avrupa Birliği, ne yazık ki, üçüncü büyük hatasını da Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları bağlamında yapmaktadır. Avrupa Birliği'nin Türkiye ve KKTC'yi hiçe sayan yaklaşımını kabul etmiyoruz. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması Kıbrıs sorununun barışçıl yollarla çözümüne asla yardımcı olmamaktadır."
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile mülteciler sorunu ve terörle mücadelede iş birliği içinde olduğunu anımsatan Çeviköz, bu iş birliğinin karşılıklı yarar sağladığını düşündüklerini belirtti.
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