CHP'de sürpriz cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cmuhurbaşkanı adaylığını Meclis’te biraz önce düzenlediği basın toplantısıyla ilan etti. Yılmaz, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması ve partisinin de bu görevi kendisine tevdi etmesi halinde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi.

Yılmaz, adaylığını şu sözlerle ilan etti:

ÇIKIŞ LAZIM

“Önümüzde az zaman var. Muhalefetin stratejisi çok önemli. Ben de bu stratejide yer almak istiyorum. Çeşitli badireler atlatmış, Ardahanlı yoksul bir ailenin çocuğuyum. Diplomat oldum, daire başkanı oldum, başkonsolos, büyükelçi oldum. Milletime dönük zerre kadar kuşku içinde olmadım. Mesele millet, ülke meselesidir. Bir çıkış lazım, praganları söküp atmak gerekiyor.

BEN DE ADAYIM

CHP’nin adayını da kendileri belirlemek istiyorlar. Bu bir komplodur bunu boşa çıkarmamız lazım. Elbette genel başkanımıza düşüncelerimi açtım. Aday olması durumunda sonsuz desteğim var. Ama aday olmaması ve partimin de bu görevi bana tevdi etmesi halinde ben adayım.”

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