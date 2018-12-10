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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
10.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP'de bütçe taktiği: Tam saha pres

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'de bütçe taktiği: Tam saha pres

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına, bugün başlayacak bütçe görüşmeleri sırasında hem TBMM’de hem de 81 ilde eşzamanlı muhalefet yapmaları talimatı verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, izleyecekleri stratejiyi Hürriyet’e şöyle anlattı:

YOKSULLUĞU HAYKIRACAKLAR

“Bu bütçe halkın bütçesi değil, bu bütçe sarayın ve onun çevresinin bütçesi. Şu anda halk, bu bütçenin yükü altında eziliyor. Yoksulluk diz boyu, insanlarımız ay sonunu getiremiyorlar. Kapanan işyerinden dolayı işçilerimiz maaş alamıyor, evlerde tencere kaynamıyor. İnsanların derdi Türkiye’de yerel seçim veya hangi partinin ne olduğu değil, tek bir derdi var, akşam evde çorba kaynayacak mı? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kesin talimat verdi, içinde bulunduğumuz bu hali Meclis’te kararlı bir biçimde dile getirmemizi istedi. Ancak halkın Meclis’in dört duvarı arasında yapılan konuşmalardan, basının tavrı nedeniyle yeterince haberi olmuyor. O yüzden bütçe boyunca, yurdun dört bir yanında örgütlerimiz, bu yoksulluğu haykıracaklar. Meclis’te hangi kurumun bütçesi varsa, bütün il örgütlerimiz bulundukları yerde o konuda basın toplantıları yapacak, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi mi var, örgütlerimiz okul aile birliklerini ziyaret ederek savunduklarımızı anlatacak.

ENFLASYON ALDI BAŞINI GİDİYOR

Dolaylı vergiler artık insanlarımızın canına tak etti. Enflasyon aldı başını gidiyor. Trafik cezaları kazaları önlemek için değil, halkın cebindeki paraları söğüşlemek için kullanılıyor. Her gün sarayın uzmanları ne yaparız da nasıl bir dolaylı vergi getirerek halkın cebinde kalan kefen parasını saraya çekebiliriz diye çalışıyor. O yüzden bu bütçe, mazlumun ve mağdurun sesinin duyurulması gereken bir bütçe. Bizim görevimiz onların vekilleri olarak o sesi duyurmaktır. Bütün CHP milletvekilleri bütçe görüşmeleri boyunca konuşma yapacak. Her madde içinde gerçeğe dayalı önergeler vereceğiz. Önergelerle getirdikleri dolaylı vergilerin, cezaların kaldırılmasını, sosyal yardımların güçlendirilmesini isteyeceğiz.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018)
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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