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    CHP'de aday oylaması

    Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
    29.04.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Kayseri’de bir araya geldiği 81 il başkanına, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayının sorulduğu, onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları ortaya çıktı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes’teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu.

    İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu’na verilmek üzere teslim alındı.

     

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