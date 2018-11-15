CHP’de 147 başkan adayı daha tamam
CHP Parti Meclisi, bir büyükşehir ve 10 il dahil 147 belediye başkanı adayını belirledi. CHP’nin ilan ettiği başkan adayı sayısı 252’yi buldu. PM’de aday belirleme yöntemi de resmen benimsendi. CHP üyelerin önüne sandık koyacak.
CHP’de dün sabah önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. CHP, yeni adaylar ve seçim yöntemini görüştü. CHP tüzüğünde aday belirleme yöntemi olarak önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması öngörülüyor. Bu üç yöntem de toplantıda değerlendirildi. Parti yönetimi delegelerin oy kullandığı aday yoklaması ve merkez yoklamasıyla aday ataması yapmaya mesafeli yaklaşırken, seçim takvimi nedeniyle önseçim yapılamayacağı fikri benimsendi. CHP’nin aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması sonrası PM ataması yapılması yöntemi oy çokluğu ile benimsendi. Eğilim yoklaması için nerelere sandık kurulacağına MYK karar verecek. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’da da sandık kurulması durumunda aday olacağını açıklamıştı.
11 İL ADAYI AÇIKLANDI
PM’nin dünkü toplantısında 11 ilin adayı belirlendi. 33 mevcut başkan ile yola devam etme kararı alınan toplantıda açıklananlar arasında 31 belde ve 105 ilçe bulunuyor. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aynı ilin milletvekili olan Ahmet Akın’ı aday gösterdi. Balıkesir’de yapılan anketlerden de Akın’ın çıktığı öğrenildi. CHP Artvin’de Demirhan Elçin, Batman’da Enver Erdem, Bingöl’de Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane’de Bedri Ağaç, Uşak’ta Asım Kalelioğlu, Erzincan’da İsmail Taş, Karabük’te Mehmet Durum, Burdur’da Ali Orkun Ercengiz, Yalova’da ise Vefa Salman’ı aday gösterdi.
MHP’DEN GEÇMİŞTİ
Balıkesir Burhaniye’den eski milletvekili Ali Kemal Deveciler aday oldu. Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı pilotunun ailesine ev verilmesi teklifini gündeme getirmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eleştirisine hedef olan ve partisinden istifa ederek CHP’ye geçen Mustafa Gül ise Antalya’nın Kemer ilçesinden aday gösterildi.
BÜYÜK İLÇELERDE MEVCUT İSİMLER
Ankara’da ise Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile yola devam edilmesi kararı verildi. Aynı şekilde Eskişehir’in Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Antalya’nın Manavgat ilçesinde ise Şükrü Sözen yeniden aday gösterildi.
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