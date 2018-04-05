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    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ünlülere yanıt geldi: 'Az bile söyledim'

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ünlü isimler bir bildiri yayınlayarak cevap vermişti. Bugün Kılıçdaroğlu, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, ''Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim'' dedi.

    Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki göstererek, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

    ÜNLÜ İSİMLER BİLDİRİ YAYINLADI

    Partisinin grup toplantısında Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette yer alan ünlü isimlerden yanıt gelmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    ''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin’de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

    Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.

    Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakaret içeren açıklamalarını kabul etmiyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

    İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz...

    CHP LİDERİNDEN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ: 'AZ BİLE SÖYLEDİM'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Oğulpınar Sınır Karakolu'na giden sanatçılara yönelik sözleriyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim." ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: Afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , gündem
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