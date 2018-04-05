Hükümetten Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine çok sert yanıt

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamasında “Cumhurbaşkanı başkomutan. Asker elbisesini giyemez mi? Orada yer alan Mehmetçiklerin başkomutanı cumhurbaşkanı. Bundan rahatsız oluyor. Niye onur duymuyorsun? Cumhurbaşkanı, sanatçılar askerinin yanına gitmiş. Terörle mücadelede askerimizin yanındayız diyorlar. Bu teşekkürü hak eden bir davranıştır. Ben beklerdim ki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Kılıçdaroğlu oraya gitsin de bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçiğe destek versin. Şimdi TSK büyük bir kahramanlık ortaya koymuş, o başarıdan rahatsızlık nedeniyle sanatçılarımıza da büyük bir saygısızlık yaptı. Burada bir rezillik varsa ki var Sayın Kılıçdaroğlu’nun sanatçılarımıza yaptığıdır.” şeklinde konuştu.

Bozdağ Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yönelik eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:

Devlete seri katil diyen birini getirdi İstanbul’a il başkanı yaptı. Kılıçdaroğlu’na sormak istiyorum. Senin gözünde gerçek sanatçı değil. Benim gördüğüm Sayın Cumhurbaşkanımızdan ya da AK Parti’den nefret edecek, CHP zihniyetinde olacak, terör örgütlerinin lehine açıklamalar yapacak, TSK teröristleri imha ederken bildiri yayınlayacak, ‘aman onları imha etmeyin’ diyecek, o zaman bunlar gerçek sanatçı. Ya da Gezi hadiselerinde olduğu gibi yakacak, yıkacak, kamuya zarar verecek. Ya soruyorum vatanını sevmez mi gerçek sanatçı? Terörle mücadelede askerinin yanında duranlar, şehitlerin yanında duranlar, vatanına milletine Cumhurbaşkanına saygı duyanlar sanatçı değil mi? Onlar işte kendisi gibi düşünmeyenlere sanatçılık dahil hiçbir şeyi layık görmeyen zavallılar.

"ŞEHİTLERİMİZİN ELDE ETTİĞİ ZAFERE SAYGI DUYMAKTIR"

Sanatçılarımız her zaman askerimize moral destek için giderler. Kıbrıs harekatı olduğu zaman da sanatçılarımız gitti askerimize moral verdiler. O zaman da şehitlerimiz vardı. Sanatçılarımızın orada askerimizle birlikte olmaları, şarkı söylemeleri şehitlerimizin elde ettiği zafere saygı duymaktır. Cumhurbaşkanımız şehitlerimizin cenazelerine de gidiyor evlerine de gidiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu gidebiliyor mu, gidemiyor.

Şu anda Suriye’nin kuzeyinde yapılacak bir bölge gelecekte Türkiye’nin bölünmesine yol açacak bir sürecin de başlangıcı olacaktır. Afrin’e gidilmesine rahatsız.

Afrin düştü bunların da takkesi düştü. Şimdi Afrin zaferine sevinen insanları aşağılamaya başladılar. Bana göre onları rahatsız eden sanatçılarımız değil Afrin’in düşmesidir.

“MİT 18 ÜLKEDE 80 FETÖ’CÜYÜ PAKETLEYİP GETİRDİ”



FETÖ ile mücadele bitmedi. FETÖ gibi bir terör örgütünü 1-2 senede yok etmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. FETÖ imkan ve kabiliyetini kaybetti, halk desteğini kaybetti, çökertildi ama bitmedi. Çünkü FETÖ terör örgütü yapısı, çalışma usulleri ve gizliliğe verdiği önem nedeniyle tespiti çok zor bir terör örgütüdür. Bu bir zaman alacaktır. FETÖ ile mücadelede Kosova benzeri operasyonlar sürecek. Aynı şekilde MİT yurtdışında yürüttüğü operasyonlarla da FETÖ’ye büyük darbe vurdu. MİT bugüne kadar 18 ülkede 80 FETÖ’cüyü paketleyip getirdi. Bunların bir kısmı kamuoyunda yer almadı.

“OHAL’İN UZAMA İHTİYACI ORTADADIR”



Türkiye terörle etkin bir mücadele yürütüyor. OHAL’in uzama ihtiyacı ortadadır.

Türkiye’nin ekonomisi güçlü. Her türlü olumsuzluğa ve şoklara karşı dayanıklı. Son 3-4 yıla baktığınızda Gezi hadiseleri, 17-25 Aralık, Mit tırları, 2015’te iki tane seçim, hendek terörü, en nihayetinde darbe teşebbüsü, Zeytin dalı ve Fırat kalkanı operasyonları. Büyük kasırgalar, depremler yaşadı Türkiye. Ama netice ortada. Kredi derecelendirme kuruluşları talimatla Türkiye’nin notlarını kırdılar ki Türkiye zarar görsün diye. Hamdolsun ki büyük bir başarıya imza atıldı. Ekonomide bir sınıktı yoktur. Ekonomide sıkıntı bekleyen çoktur. Aman ekonomi sıkıntıya girsin Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını darbeyle, seçimle indiremedik, her türlü ahlaksızlığı denedik indiremedik. Ekonomiyle indirelim hesabı yapıyorlar. Türkiye’nin ekonomisini sıkıntıya sokamazlar. Güçlü bir ekonomimiz ve ekonomi yönetimimiz var. Ekonomimiz yerinde, güçlü, şoklara karşı da dayanıklı Allah’ın izniyle.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI



Açık söylüyoruz seçim vaktinde olacaktır. Biz bütün seçimleri yerinde yaptık sadece 2007’deki seçimi cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kriz nedeniyle erken yaptık. Mahalli seçimlere bir yılın altında bir süre kaldı. Meraklanmasınlar orada kozlarımızı paylaşacağız.

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