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    SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimler sınır karakolunda

    Anadolu Ajansı
    01.04.2018 - 18:49 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır karakolunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Zeytin Dalı harekatına destek için kente gelen sanatçı ve sporcularla buluştu.

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    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ziyaret ediyor
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ziyaret ediyor
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ziyaret ediyor
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ziyaret ediyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giydiği görüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları gittikçe azalıyor.

    Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarıyla, diplomasideki dik duruşuyla gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz bu manzara bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır. Bir kez daha teşekkür ediyorum.

    Bugün Türkiye 2013 emniyet yargı darbesi öncesinden, 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı öncesinden daha güçlüdür.

    3852 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bugün itibariyle 3852 terörist etkisiz hale getirildi. Milletlerin imtihanı dönemleri vardır. Türk milleti de böle bir imtihan döneminden geçiyor. Allah’a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Türk milleti son örnekleri istiklal harbinde, Çanakkale savaşlarında görülen bir kenetlenme içinde.

    Sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal’in istiklal harbimizin en zor döneminde söylediği bir sözü var: Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.

    Türkiye’nin bugünkü mücadelesinde de hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu dönemde hiçbir grup hiçbir parti kendi çıkarını düşünerek hareket edemez.

    SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimler sınır karakolunda

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    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Hatay , gündem
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