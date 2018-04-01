SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimler sınır karakolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giydiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları gittikçe azalıyor.

Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarıyla, diplomasideki dik duruşuyla gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz bu manzara bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır. Bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugün Türkiye 2013 emniyet yargı darbesi öncesinden, 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı öncesinden daha güçlüdür.

3852 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugün itibariyle 3852 terörist etkisiz hale getirildi. Milletlerin imtihanı dönemleri vardır. Türk milleti de böle bir imtihan döneminden geçiyor. Allah’a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Türk milleti son örnekleri istiklal harbinde, Çanakkale savaşlarında görülen bir kenetlenme içinde.



Sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal’in istiklal harbimizin en zor döneminde söylediği bir sözü var: Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.



Türkiye’nin bugünkü mücadelesinde de hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu dönemde hiçbir grup hiçbir parti kendi çıkarını düşünerek hareket edemez.



Ünlü isimler Oğulpınar sınır karakolunda askerlerle fotoğraf çektirdi



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