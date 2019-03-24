CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'ın Karlıktepe Mahallesi'nde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, mevcut belediye başkanın güzel hizmetler sunduğunu, onun bıraktığı bayrağı genç ve dinamik adayları Gökhan Yüksel'in devralacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, Yüksel'in seçilmesi halinde halka hizmet edeceğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Diğer belediye başkan adayları arkadaşlarıma söylediğim gibi kendisine de söyledim: 'Şu mahalle bana oy vermedi, şu mahalle verdi' gibi bir ayrımcılık yapayım demeyeceksin. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, hangi mahallede oturursa otursun, herkese eşit hizmet götüreceksin. Yine söyledim. Eğer bir mahalle yoksulsa, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Yani biraz torpil yapacaksın. Daha fazla hizmet götüreceksin. Amaç, Kartal'da yaşayan herkes huzur içinde birlikte yaşasın. Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye, bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz." Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından görev yaptıkları belediye sınırları içerisinde hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini, herkese hizmet götürmesini istediklerini belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda vatandaşlardan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'e destek vermelerini istedi. Halk buluşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi ve Tuncay Özkan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP'ye katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da katıldı.
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