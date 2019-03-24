CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti
GeriGündem CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
24.03.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'ın Karlıktepe Mahallesi'nde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, mevcut belediye başkanın güzel hizmetler sunduğunu, onun bıraktığı bayrağı genç ve dinamik adayları Gökhan Yüksel'in devralacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Yüksel'in seçilmesi halinde halka hizmet edeceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Diğer belediye başkan adayları arkadaşlarıma söylediğim gibi kendisine de söyledim: 'Şu mahalle bana oy vermedi, şu mahalle verdi' gibi bir ayrımcılık yapayım demeyeceksin. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, hangi mahallede oturursa otursun, herkese eşit hizmet götüreceksin. Yine söyledim. Eğer bir mahalle yoksulsa, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Yani biraz torpil yapacaksın. Daha fazla hizmet götüreceksin. Amaç, Kartal'da yaşayan herkes huzur içinde birlikte yaşasın. Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye, bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz." Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından görev yaptıkları belediye sınırları içerisinde hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini, herkese hizmet götürmesini istediklerini belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartalda halka hitap etti

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda vatandaşlardan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'e destek vermelerini istedi. Halk buluşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi ve Tuncay Özkan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP'ye katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın'

Bahçeli’den Yavaş’a sert sözler: Eski ülkücüymüş! Bunların hepsi fasa fisodur

'Bugün Türkiye’nin kalbi Ankara’da atıyor'

Ortalığı birbirine kattı! Havada takla attı sonra...