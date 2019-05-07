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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

CHP ile DSP görüşmesi yarın

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CHP ile DSP görüşmesi yarın

CHP temsilcileri, yarın DSP'li yetkiller ile bir görüşme gerçekleştirecek.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya konuştu. Önder Aksakal, “CHP ve DSP arasında bu kez bir temas olur mu?” sorusuna şu cevabı verdi:

''CHP temsilcilerinden bu konuda bir girişim olduğunu biliyorum. Muhtemelen yarın DSP Genel Başkan Yardımcılarıyla CHP temsilcileri görüşecek. Taleplerini ve düşüncelerini başkanlık kurulunda ve partide değerlendireceğiz. Biz herhangi bir partinin destekçisi değiliz bir siyasi partiyiz. Oluşacak konjonktüre göre partimizin alacağı karar göre bir tutum sergileriz.''

Aynı zamanda AK Parti’den görüşme konusunda bir talep gelebileceğini ifade eden Aksakal, “Böyle bir temas mı var?” sorusuna, “Bir temas yok, olasılık üzerine konuşuyorum” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, DSP Genel Merkezi'nde yarın saat 10.00'da gerçekleşecek görüşmeye Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'nın gideceği öğrenildi, DSP kanadından ise bir Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterin katılacağı öğrenildi.

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