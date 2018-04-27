CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar

Kendini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan kişi, 'Adayım ve mağdurum' diyerek CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü. Korumalar ilçe başkanını olduğu iddia eden kişiyi uzaklaştırdı.

Tezcan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şöyle:

15 VEKİL GERİ DÖNECEK İDDİALARI

Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak bir önemli görevi ifa etmişlerdir. Türkiye'de diktatörlüğü yerleştirmek isteyen bir anlayışa karşı, sandık önünde tuzak kurmaya çalışanlara karşı bir demokratik önlem alınmıştır. O uygulamalarda diktatörlüğün izi bulmak mümkün değildir.

Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ilgili hesabı olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez.

Çok önemli bir adım atmışlardır. Tabi ki bu çerçevede millet arkadaşlarımızın attığı bu adımı takdir etmeye devam edecektir.

ABDULLAH GÜL İSMİ GÜNDEMDE Mİ? ADAYINIZI TAM OLARAK NE ZAMAN AÇIKLARSINIZ?

Biz bu süreci hiçbir zaman aday ismi veya isimler üzerinden tartışarak yürütmedik. Daha önce de söyledim. Önemli müzakere süreci devam ediyor. Bu devam ederken isimlerin tartışmanın merkezine oturtulması müzakereye zarar verir.

Kuşkusuz görüşme sırasında her siyasi parti kendi gönlündeki adayın ismini ortaya atar. Ama mesele sadece cumhurbaşkanı adayı meselesi değildir. Siyasi partilerin oluşturacakları ittifak meselesi, hangi ittifaklar oluşacak, en geniş mutabakat nasıl sağlanacak bunlar görüşülüyor.

Bizler en geniş mutabakatın sağlanmasının Türkiye'nin geleceği konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz.

En çok itiraz ettiğimiz şey, süreçte TBMM'yi milletin iradesini devre dışı bırakan bu 20 Temmuz darbesinin devamı olan yeni sistem anlayışı. Biz bunu ortadan kaldırmak için güçlü bir Meclis istiyoruz, güçlü bir Meclis'in oluşturulması çok önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor.

TBMM'de yetkilerine sahip çıkan bir çoğunluğu yaratmak zorundayız. Bu noktada da müzakereler oldukça iyi geçiyor. olumlu bir noktaya doğru evrildi. Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız.

'BEŞ PARTİLİ İTTİFAKA OLUMLU MESAJ MI?

Sadece şunu algılamakta yarar var. Demokrasiyi güçlü şekilde yeniden kuracak bir önemli adımın eşiğindeyiz. Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı. İsimler üzerinden değil geniş demokratik uzlaşma zemininde yürüyoruz.

ADNAN MENDERES'İN TORUNU SORULDU...

Tek tek isimleri sorarsanız ben de tek tek isimlerle ilgili yorum yapmaya başlarsam isimleri tartışmış oluruz. Ve o isimlere de haksızlık etmiş oluruz. Bu noktada tutumumuz daha önce ifade ettiğim şekildedir.