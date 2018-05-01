CHP: Cumayı bekleyin

“Hepiniz CHP’nin cumhurbaşkanı adayını merak ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye’de yeni dönemde, yeni bir başlangıç olacak. Burada adayın ismini açıklamayacağım ama ‘Aday ne zaman açıklanacak’ sorularını bitireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu’nda büyük buluşma ile açıklıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün Türkiye o gün öğrenecek. Örgütlerimiz büyük bir heyecanla o günün hazırlığını yapıyor. Cuma gününü bekleyin.



KILIÇDAROĞLU’NA YETKİ

(Grup kararı alınmasına gerek var mı?) Grubumuz tam yetki verdi Sayın Genel Başkanımıza. Teknik olarak, hukuki olarak gerekmiyor. Alıp almamak kendi takdirindedir. Tekrar toplayabilir ama grubumuz oybirliği ile yetki vermişti.



İTTİFAKTA ÖNEMLİ NOKTADAYIZ

(İttifakta gelinen aşama var mı?) Demokrasi güçlerini parça parça sandığa götürmek isteyen heves başarısız kalacak. Demokrasi güçlerinin sandıkta bir arada hareket etme yeteneğinde olduğunu gösterecek. Önemli bir noktadayız.”



BİZ İKİ MAAŞ İKRAMİYE DEMİŞTİK

SEÇİM yaklaşırken ateş bacayı sardı, telaş başladı. AK Parti iktidarı telaş paketi açıkladı. Açıklarken de bizim 2011’deki seçim bildirgemizi çalmış. Çalarken onu da bozarak alıyorlar, olduğu gibi alsalar milletin işine yarayacak. Aradan geçmiş 3 sene, yine de bir adım atmış olmaları iyidir. Bu telaş paketi vatandaşın belli dertlerine bir nebze çare olacağı için iyidir ama kesin çare değildir. Bu telaş paketine aldanmayın, daha çoğunu yapmak mümkün. 2015’te emekliye Kurban ve Ramazan bayramında iki maaş ikramiye dedik. Biz bunu söylediğimizde nasıl vereceksiniz diye kıyameti kopardılar, şimdi 2018 seçimlerine giderken paçaları tutuştu, 1000 lira ikramiye diyorlar.



MEMURA NİYE YOK

Paket açıklamışlar, vergi ve prim ödemeleri ile ilgili af getiriyoruz diyorlar. 16 yılda 6 kez vergi ve prim affı çıkardılar, buna rağmen esnaf ödeyememiş. Mesele, siz esnafı vergisini ödeyemez hale sokmuş, perişan hale getirmişsiniz. Önemli olan geçici aflarla nefes aldırmak değil, ekonomiyi düze çıkarmak, ticareti yükseltmek, esnafı affa muhtaç hale düşürmemek. Affa karşı değiliz ama esnafı affa muhtaç eden zihniyete karşıyız. İmar barışı; üç senedir neredeydiniz? Şimdi 2018 seçim bildirgemizi açıkladığımızda bunları bir telaş daha saracak. 2 milyon 750 bin memur var. Bunların bayramı yok mu, bunlara niye ikramiye vermiyorsun?



