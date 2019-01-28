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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.01.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

CHP 145 belediye başkan adayını daha belirledi

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CHP 145 belediye başkan adayını daha belirledi

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Hakkari'de Metin Koparan, Kırklareli'nde Mehmet Tuna Soykan, Rize'de Ayhan Akyüz ve Zonguldak'ta Şenol Şanal aday gösterildi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yaklaşık 100 belediyemiz kaldı, bunları da önümüzdeki hafta açıklamış olacağız. Ve tüm belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle parti genel merkezinde toplandı.

Yaklaşık 13 saat süren toplantıda, aralarında İzmir'in de bulunduğu toplam 145 belediye başkan adayı belirlendi.

Buna göre, CHP, İzmir'de Tunç Soyer, Hakkari'de Metin Koparan, Kırklareli'nde Mehmet Tuna Soykan, Rize'de Ayhan Akyüz, Zonguldak'ta Şenol Şanal'ı aday gösterdi.

CHP'nin İstanbul ve İzmir ilçelerinin de bulunduğu diğer belediye başkan adayları şöyle:
"Afyonkarahisar Şuhut'ta Ekrem Özsoy, Sinanpaşa Düzağaç'ta Osman Kavas, Boldavin Özburun'da Uğur Koç, İhsaniye'de Tunay Türkmen, Ağrı Doğubeyazıt'ta Fesih Maral, Patnos'ta Lokman Çetin, Antalya Kumluca'da Mustafa Köleoğlu, Balıkesir Ayvalık'ta Rahmi Gençer, Bandırma'da Tolga Tosun, Erdek'te Hüseyin Sarı, Altıeylül'de Esin Balıbek, Bartın Ulus Kumluca'da Gülizar Saygın, Ulus Abdipaşa'da Yaşar Alkız, Batman Sason'da Cuma Uçar, Bitlis Mutki'de Tahir Bakır, Adilcevaz'da Mehmet Reşit Önal, Burdur Gölhisar Yusufça'da Mustafa İnce, Bursa Osmangazi'de Erkan Aydın, Diyarbakır Eğil'de Ahmet Aktay, Sur'da Ramazan Eker, Edirne Keşan'da Şenol Yalı, Elazığ Alacakaya'da Nazmi Gürbüz, Arıcak'ta Mustafa Coşkun, Erzincan Mercan'da Fulya Ateşlenmek, Erzurum Karayazı'da Mahmut Han Koçak, İspir'de Nafiz Aydın, Tekman'da Sebahattin Uludağ, Aziziye'de Aydın Söylemez, Karaçoban'da Bekir Yılan, Aşkale'de Cemal Karausta, Eskişehir Beylikova'da Tolga Savaş, Mihalgazi'de Bülent Durna, Giresun Güce'de Mehmet Salih Bahadır, Keşap'ta Murat Bıçakçı, Hakkari Yüksekova Esendere'de Mithat Baran, Şemdinli Derecik'te Suat Yüksel, Yüksekova'da Peruz Çamlı, Iğdır Hoşhaber'de Osman Toka, İstanbul Adalar'da Erdem Gül, Ataşehir'de Battal İlgezdi, Avcılar'da Turan Hançerli, Bahçelievler'de Mehmet Ali Özkan, Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu, Başakşehir'de Abdulhadi Akmugan, Bayrampaşa'da Remzi Albayrak, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beykoz'da Coşkun Tosun, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Çatalca'da Cem Kara, Çekmeköy'de Seyfettin Yıldırım, Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt, Fatih'te Soner Özimer, Gaziosmanpaşa'da Erkan Kaya, Güngören'de İsmet Yaşar, Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı, Kartal'da Gökhan Yüksel, Pendik'te Mehmet Salih Usta, Sancaktepe'de Özgen Nama, Sultanbeyli'de Ayhan Koç, Sultangazi'de Halil Bozkurt, Şile'de Ali Secaattin Güney, Tuzla'da Salim Gürsoy, Ümraniye'de Cafer Aktürk, Üsküdar'da Ahmet Kılıç, Zeytinburnu'nda Adil Emecan, Eyüp Sultan'da Emel Bilenoğlu, Sarıyer'de Şükrü Genç, İzmir Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya, Bayındır'da Ufuk Sesli, Bergama'da İdris Yavuzyılmaz, Beydağ'da Feridun Yılmazlar, Bornova'da Mustafa İduğ, Çeşme'de Ekrem Oran, Narlıdere'de Ali Engin, Dikili'de Adil Kırgöz, Foça'da Fatih Gürbüz, Gaziemir'de Halil Arda, Güzelbahçe'de Özdem Mustafa İnce, Karabağlar'da Muhittin Selvitopu, Karaburun'da İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka'da Cemil Tugay, Menderes'te Mustafa Kayalar, Menemen'de Serdar Aksoy, Çiğli'de Selim Utku Gümrükçü, Ödemiş'te Mehmet Eriş, Seferihisar'da Yelda Celiloğlu, Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Torbalı'da Ramazan İsmail Uygur, Urla'da İbrahim Burak Oğuz, Konak'ta Abdül Batur, Karaman Sarıveliler'de Muhitdin Türkan, Sudurağı'nda Gürsel Aksoy, Kars Digor Dağpınar'da Nurettin Artuğ, Kastamonu Seydiler'de Halit Cesur, Kayseri Hacılar'da Gülay Talaslı, Tomarza'da Osman Koç, Kırıkkale Karakeçili'de Salih Büyükkaya, Pehlivanköy'de Abdurrahman Öntürk, Konya Çumra'da Veli Harman, Derbent'te İsmail Fidan, Emirgazi'de Dursun Döleker, Karapınar'da Kamil Bülbül Okuyucu, Karatay'da Mehmet Şeflek, Meram'da Mehmet Gayretli, Selçuklu'da Ahmet Adil Tırpan, Kütahya Çavdarhisar'da Ali Okur, Gediz Eskigediz'de Ekrem Taşkesdik, Manisa Soma'da Abdullah Saka, Mersin Tarsus'ta Haluk Bozdoğan, Silifke'de Mustafa Turgut, Mezitli'de Neşet Tarhan, Yenişehir'de Abdullah Özyiğit, Mut'ta Mehmet Saydam, Anamur'da Durmuş Deniz, Bozyazı'da Yüksel Kır, Muğla Fethiye'de Alim Karaca, Marmaris'te Mehmet Oktay, Seydikemer'de İbrahim Ertürk, Muş Bulanık Sarıpınar'da Alaattin Çevik, Malazgirt'te Ahmet Kenan Türker, Malazgirt Konakkıran'da Tevfik Bülbül, Hasköy'de Nedret Paçal, Nevşehir Ürgüp Ortahisar'da Hatice Yavuz, Ordu Gürgentepe'de İsa Yazıcı, Ulubey'de Kani Ergün, Osmaniye Düziçi Böcekli'de Doğan Öztürk, Düziçi Ellek'te Nurettin Mart, Sakarya Adapazarı'nda İsmail Kılıç, Pamukova'da Hüseyin Eryiğit, Samsun Atakum'da Cemil Deveci, Şanlıurfa Birecik'te Hüseyin Kıran, Şırnak Uludere Şenoba'da Sabri Babat,Trabzon Sürmene'de Kemal Küçükalli, Van İpekyolu'nda Sinan Solmaz, Yozgat Sorgun Çiğdemli'de Hasan Ersoy, Sorgun Doğankent'te Ali Erciyas, Sorgun Gülşehri'nde Nihat Karaman, Boğazlıyan Yamaçlı'da Duran Baran, Boğazlıyan Uzunlu'da Tekin Becerik, Zonguldak Ereğli'de Halil Posbıyık."

"Toplam 842 adayı açıkladık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün 29 ilçeyi açıkladıklarını, bu ilde açıkladıkları ilçe sayısının 30'u bulduğunu söyledi.

Bugünkülerle Türkiye genelinde toplam 842 belediye başkan adayını açıkladıklarını belirten Torun, özverili çalışmalarından dolayı bütün PM üyelerine teşekkürlerini sundu. Torun, "Yaklaşık 100 belediyemiz kaldı, bunları da önümüzdeki hafta açıklamış olacağız. Ve tüm belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Torun, her şeyin planladıkları gibi devam ettiğini, birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde CHP'li belediyelerin görüleceğini kaydetti.

"Başarılı çalışmalar yapacaktır"

Açıkladıkları adaylara güvendiklerini vurgulayan Torun, "İnşallah 31 Mart akşamı birçok belediyemizi kazanmış olacak ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız." dedi.

Açıklamasının ardından Torun, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. "İstanbul'da 29 ilçe açıklandı. Şişli ve Kadıköy adaylarında bir değişiklik mi var?" sorusuna Torun, "Arkadaşlarımız PM'de yeniden değerlendirilmek üzere MYK'mıza gönderdi. Yeniden değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasından vazgeçmesiyle ilgili soruya Torun, "Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte İstanbul'a çok değer katacak ve inşallah büyükşehir başta olmak üzere birçok ilçemizde başarılı çalışmalar yapacaktır." yanıtını verdi.

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