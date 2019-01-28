Son dakika: CHP'de 18 saat süren PM sona erdi... İşte detaylar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi toplantısı 18 saat sonra sona erdi. Parti Meclisi'nin ardından belediye başkanlarının büyük kısmı belirlendi. Merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu. Gecenin en çok konuşulan olayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasıydı. MYK'daki listede yer alan bir çok isme ise Parti Meclisi'nden vize çıkmadı. Bu isimlerden bazıları, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da Cevat Durak ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon... Şişli adayı Fidan Aslan Eroğlu ise oylama yapılmadan geri çekilen isim oldu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Kaftancıoğlu'nun istifa kararı ve belediye başkan adaylarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte CHP'deki kritik Parti Meclisi'nin detayları...
CHP Genel Merkezi'nde belediye başkan adaylarının belirlendiği Parti Meclisi 18 saat sürdü. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası gecenin en çok konuşulan konularından biriydi. Ancak bu istifa kararının ardından 7 saat sonra istifadan vazgeçtiğini duyurdu.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu. Soyer, iki dönem Seferihisar Belediye Başkanlığını yapıyordu.
İstanbul'un ilçelerinde de sürprizler yaşandı. Silivri Belediye Başkanı olan Özcan Işıklar için PM oylamasından ret kararı çıktı.
Oylama yapılmadan geri çekilen bir isim oldu; Şişli adayı Fidan Aslan Eroğlu. CHP; Kartal, Zeytinburnu, Ümraniye ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 29 ilçede adaylığını netleştirdi. Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu, Adalar Belediyesi'nde ise Erdem Gül aday yapıldı.
ŞİŞLİ, MALTEPE BİR SONRAKİ TOPLANTIYA KALDI
Küçükçekmece, Beyoğlu, Şişli, Maltepe ve PM'de reddedilen Silivri adayı ise bir sonraki toplantıya bırakıldı.
İzmir'de 27 ilçede adaylar belirlendi. MYK'dan çıkan listede yer alan Bayraklı adayı olarak gösterilen Cevat Durak da PM'den vize alamayan bir başka belediye başkan adayı oldu. MYK'da Bodrum'da mevcut başkan Mehmet Kocadon ile yola devam kararı verilmişti. Ancak PM'de Kocadon'un adaylığı kabul görmedi.
CHP'Lİ TORUN'DAN AÇIKLAMA
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, az önce kameralar karşısına geçerek şu açıklamayı yaptı:
"Şu ana kadar toplam 697 belediye başlan adayımızı açıklamıştık. Bugün itibariyle 847 belediye başkan adayımızı açıklamış oldu. Parti Meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Biz bütün çalışmalarından dolayı Parti Meclisine de şükranlarımızı sunuyoruz.
Yaklaşık 100 civarında belediyemiz kaldı. Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız. Tüm adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planladığımız şekilde devam ediyor.
Yerel yönetimler bunun ilk ayağı olacak. İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın halkımızın sorunlarını çözecek, onlara eşit yurttaş olma imkanı sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkmış olacak. Biz açıkladığımız adaylara inanıyoruz. Kendi yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart'ta bir çok belediyeyi kazanmış olarak ülkemize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız.
ŞİŞLİ VE KADIKÖY ADAYLARI
Arkadaşlarımız yeniden değerlendirmek üzere MYK'ya gönderdi, yeniden değerlendireceğiz.
KAFTANCIOĞLU'NUN İSTİFASI
Kendisi sosyal medyada paylaşmış. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve İstanbul'a çok değer katacak ve bir çok ilçede başarılı çalışmalar yapacaktır."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle